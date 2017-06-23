İş dünyası EMSİAD iftarında buluştu Türkiye sanayisi ve ticari hayatının önemli temsilcilerinden biri olan Elektrik Malzemeleri Satıcıları İşadamları Derneği (EMSİAD) her yıl geleneksek olarak düzenlemiş olduğu iftar yemeğini bu sene de Siyaset, Bürokrasi ve İş Dünyasının geniş katılımı ile Crowne Plaza’da düzenledi.