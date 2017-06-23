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İş dünyası EMSİAD iftarında buluştu

Türkiye sanayisi ve ticari hayatının önemli temsilcilerinden biri olan Elektrik Malzemeleri Satıcıları İşadamları Derneği (EMSİAD) her yıl geleneksek olarak düzenlemiş olduğu iftar yemeğini bu sene de Siyaset, Bürokrasi ve İş Dünyasının geniş katılımı ile Crowne Plaza’da düzenledi.

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İftarda konuşan Deniz Karamercan, Türk ekonomisinin büyümesine dernek olarak sağladıkları katkıları anlatarak şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti son derece şiddetli yaşadığı bu kötü dönemin ardından yüzde 5 gibi müthiş bir büyüme başarısı göstermiştir. Bu büyüme başarısında katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. ‘Yerli Marka Kullanımı İle Tam Kapasiteli Sanayi Tesisleri’ projemiz ulusal çapta büyük yankı uyandıracak.” 

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