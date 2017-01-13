Kalkınma bakanı Elvan Sincan'da

Başkan Tuna bu yıl Sincan’a yapılacak kamu yatırımları için Bakan Elvan’a bilgiler verdi.

Sincan’ın 480 yataklı modern bir hastane kampüsüne kavuşacağını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yatırım programına alınan projeyi Bakan Elvan’a anlattı. Hastane projesi için yatırım programında kaynak ile ilgili bir sorun olmadığını vurgulayan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan “İnşallah devlet hastanesi Sincanımızın bu büyük ihtiyacını karşılar nitelikte olacak. Sayın Başbakanımız da Sincan’da gerek devlet hastanesi projesini gerekse Yenikent-Temelli bağlantı yolu projesini dikkatle takip ediyor. Biz de Sincan’daki yatırımlar konusunda oldukça hassasız” dedi. Başkan Tuna da “Sayın Kalkınma Bakanımız ilçemize yapılan ve yapılacak yatırımları yakından takip ediyor. Kendisine teşekkür ederim” dedi.