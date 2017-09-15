Keçiören’in yeni yatırımı Ihlamur Kasrı

Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nin hemen yanındaki konumu, cadde üzerindeki lokasyonu ile şimdiden birçok organizasyona ev sahipliği yapan tesisin dışı Selçuklu mimarisinden izler taşırken, iç dizaynı Osmanlı konseptiyle tamamlanmış. 11 bin 300 metrekarelik alana sahip modern, donanımlı ve standartları yüksek Ihlamur Kasrı içerisinde bin 200 kişilik Halil İbrahim Sofrası Salonu, 5 gelin odası, özel toplantılar için divan odası, 150’şer kişilik 2 kına salonu, bin 400 kişilik teras, 150 kişilik 2 nikah salonu, bebek bakım odası, mescit, 300 araçlık otopark yer alıyor.Konferans, kongre, çalıştay, kültür - sanat etkinlikleri ve toplantılara da ev sahipliği yapan Ihlamur Kasrının özel peyzajı ve özgün detayları ile farklı bir mekan olduğuna dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören’e yakışan yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Ihlamur Kasrı sadece Keçiören’in değil Ankara’nın da birçok etkinliğine ev sahipliği yaparak önemli bir görevi ifa edecek” dedi.