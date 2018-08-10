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Kendi elbiselerini kendileri dikiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kursları›na (BELMEK) ilgi yaz aylarında da devam ediyor.

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Yaz dönemi kursları, her yaştan kadının günlerini verimli bir şekilde değerlendirerek iyi zaman geçirmesine ve üretebilmesine destek oluyor. Başkentli kadınların hobilerini mesleğe dönüştürebildikleri kurslarda yaklaşık 2 bin 500 kursiyer eğitim alıyor. Kadınlar mefruşat, yemek, örgü, giyim, çini, resim, takı, iğne oyası ve seramikten oluşan 9 branştan istediğini seçerek 2 aylık kurstan ücretsiz faydalanabiliyor. Her yıl yaz döneminde kapılarını açık tutan BELMEK’in yaz dönemi kursunun bu yıl favori branşı dikiş oldu. Tek düze konfeksiyonun dışında farklı ve tasarımı kendine özgü giysiler tercih eden kursiyerler diktikleri kıyafetlerle gardıroplarını doldurmanın keyfini yaşıyor. 

 

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