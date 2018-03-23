Kiralık araç sürücüleri için kadro girişimi

Gereken her türlü girişimde bulunduklarının altını çizerek ifade eden Başkan Toruntay, “Taşeron sorununu en çok dillendiren, bu sorunun ortadan kalkması için var gücüyle çalışan konfederasyonumuz, kiralık araç şoförü olarak hizmet veren emekçi arkadaşlarımız için de gereken çalışmayı yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde konfederasyonumuzun Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan’ın yapmış olduğu bir açıklama kiralık araç şoförü olarak çalışan ve kadro beklentisinde olan işçi arkadaşlarımız tarafından yanlış anlaşıldı. Genel Başkanımız konuşmasında, kiralık araç şoförü olarak çalışan bazı işçi arkadaşlarımızın kendi aracıyla çalıştığını belirtti, ancak bu genel bir tabir olarak algılandı. Böyle bir durum söz konusu değil. Biz, hem HAK-İŞ olarak hem de Öz Taşıma-İş Sendikası olarak yüzde 70 barajına takılan ve bu nedenden dolayı kadroya geçemeyen tüm kardeşlerimizin mağduriyetini giderebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.