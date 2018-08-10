Kore mutfağına Türkiye damgası

Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından yarışmada uzmanların ön elemesinden geçen 12 kişi ‘pilav ve üç meze olan tabak’ konusunda mücadele eti. Türk gıda malzemelerinin de kullanıldığı yarışmada Kore yemekleri Türk ellerinde şekil aldı. Kore Kültür Merkezi Müdürü Dong Woo Cho, “Katılımcıların sayısı her sene artıyor. Bunun için çok mutluyuz” dedi. Yarışmanın galibinin Güney Kore’ye gidip yemekleri hakkında daha detaylı bilgi edinme fırsatı yakalayacağını dile getiren Cho, “Kore yemeği çok sağlıklı. Bu bakımdan mutfağımızı Türk halkına daha çok tanıtmayı umuyoruz “ ifadelerini kullandı. Cho, Kore ve Türk mutfaklarında özellikle mayalama kültürünün benzer olduğunu vurguladı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu yarışmaya katılan Mesut Mehmet Demirel birinci, Elveda Yener ikinci, Şeyda Yayla üçüncü oldu. Demirel, Eylül ayında Güney Kore’de düzenlenecek uluslararası yarışmaya katılmaya hak kazandı.