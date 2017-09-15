Lösemili çocuğuyla aynı hastanede doğum yaptı

Çok neşeli, hareketli bir çocuk olan Çağatay’ın aniden başlayan şiddetli bel ağrılarına gittikleri hastanelerde bir türlü teşhis konulamadı. En son Ankara’da LÖSEV’in LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ne başvuran Er ailesine, hem üzücü hem de sevindiren haberi doktorlar verdi. Çağatay’ın bel ağrılarının nedeni lösemi hastalığının kemik ağrıları olduğu ifade edildi. Tedavisinin yüzde 92 oranında mümkün olduğunu dile getiren doktorlar, “Hiç üzülmeyin, LÖSEV ailesi yanınızdadır. Tedavisine erken başlarsak, el birliği ile iyileştireceğimize inanıyoruz” dedi. 6 aylık hamile olan annesi Şaduman Er, Çağatay’ın tedavisi başarıyla devam ederken, doğum için hastanenin uygun olup olmadığı düşüncesine hastane yönetiminden müjdeli haber geldi. Hastane yönetimi ve LÖSEV, doğumun LÖSANTE Hastanesinde tamamen ücretsiz yapabileceği müjdesini verdi.