Mamak’ta dev dönüşüm

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak gösterilen inşaat sektörü Mamak’ta hızla yükseliyor. Ankara’da kentsel dönüşümde öncü olan Mamak’ta, belediyenin uyguladığı projelerle ilçe baştan imar ediyor. Yürütülen dönüşüm projelerinin bir kısmı tamamlandı, kalan etapların yapımı ise hızla devam ediyor. 9 yılda 40 bine yakın gecekondunun yıkıldığını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kentsel dönüşüm ile en büyük kazancı Mamaklılar elde ediyor. Emlak ve inşaat sektörü de uyguladığımız projelerle hareketlilik kazanıyor. Mamak dönüşümünü günden güne tamamlıyor” dedi.

YENİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULDU

Mamak Belediyesinin kentsel yenileme projesi uyguladığı mahallelerden bazıları Altıağaç-Karaağaç ve Hüseyingazi. İlçeye ve Ankara’ya değer katacak vizyon projelerden biri olan kentsel yenileme projesinde çalışmalar son sürat devam ediyor. Üç mahalleyi kapsayan projenin uygulandığı mahallelerde yeni yaşam alanları da yükseliyor. 574 bin metrekare alanda uygulanan çalışma kapsamında toplam 3 bin 880 konut üretilecek. Bin 350 gecekondunun bin 348’i yıkılırken hak sahipleriyle de yüzde 99 oranında anlaşma sağlandı. Projenin 1’inci etabında 12 iş yeri ve 869 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediliyor. 4 cami, 2 ticaret merkezi, 4 okul, bir aş evi ve 2 sosyo-kültürel tesisin yapılacağı projenin 2-3 ve 4’üncü etaplarında 3 bin 11 konut, bir lise, bir ilköğretim, bir anaokulu, 2 cami ve bir ticaret merkezinin inşaatı devam ediyor.