Modern yaşam doayla buluştu

Aymor Grup tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin “en yeşil” projesi Mebuskent’te şimdiden 70 dolayındaki ailenin taşınmasıyla yaşam başladı. Mebuskent, modern inşaat teknolojisi ve konut konforu ile doğayla iç içe bir yaşamı birleştiriyor. Yeni taşınmalar hızla devam ederken, Mebuskent AVM de yıl sonunda hizmete girecek. Kısa sürede dolması beklenen Mebuskent, yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı, ulaşım imkânları ile de tercih edilen “şehir içinde yeni bir şehir” olarak ortaya çıkıyor. Ankara’nın kuzey sırtlarında, şehre hakim, bol oksijenli, yeşili bol bir alanda gerçekleştirilen proje, her türlü doğal ve modern yaşam, spor ve sosyal etkinlik imkanlarını bir arada sunuyor. Mebuskent, yatay ve dikey mimarinin dengeli harmanlandığı bir proje olarak da dikkat çekiyor.