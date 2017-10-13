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Nata vega’da alışveriş in enerjisi düşmüyor

Türkiye'nin en büyük ‘Alışveriş Vadisi’’nde yüzlerce ulusal ve uluslararası marka ile hizmet veren Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi akıllı telefon ya da tablet bilgisayarının şarjı biten ziyaretçilerine yedek şarj birimi (power bank) hizmeti veriyor.

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Kimliği ile danışma noktasına giden ziyaretçiler ücretsiz olarak power banklarını alıp alışverişlerine devam etmenin keyfini yaşıyorlar. Power banklarınını alan ziyaretçilerin hem daha güvenli, hem de telefon ve tabletlerinden ayrı kalmadan,  şarj sorunu çözülüyor.

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