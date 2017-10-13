Nata vega’da alışveriş in enerjisi düşmüyor

Kimliği ile danışma noktasına giden ziyaretçiler ücretsiz olarak power banklarını alıp alışverişlerine devam etmenin keyfini yaşıyorlar. Power banklarınını alan ziyaretçilerin hem daha güvenli, hem de telefon ve tabletlerinden ayrı kalmadan, şarj sorunu çözülüyor.