‘Okumuyorsanız okutun’ kampanyası yüz güldürdü

Ortak Alan’da stant açan gençler, bir hafta boyunca topladıkları malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

YARDIM KAMPANYASI

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Topluluğu öğrencileri, Mamak Akdere 50. Yıl Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için “Yoksul ve Kimsesiz Ailelere Yardım Kampanyası” düzenledi. Topluluk Başkanı Bengisu Gül, Mamak Belediyesi’nden izin aldıktan sonra mahalle muhtarıyla görüştüklerini ve 10 ihtiyaç sahibi aile belirlediklerini söyledi. Çankaya Üniversitesi Etik ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu üyeleri de Bingöl Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulu’nda eğitim gören minik öğrenciler için kitap kampanyası düzenledi. Ortak alanda stant kuran öğrenciler, bir hafta boyunca ‘Okumuyorsanız Okutun’ sloganıyla kitap kabul etti.

KİTAPLAR OKULA ULAŞTI

Topluluk Başkanı Esra Yılmaz, kampanya kapsamında 450 kitap toplandığını belirterek, bu kitapları ilkokul ve ortaokul öğrenci seviyelerine göre ayırdıklarını söyledi. Yılmaz, Çankaya Üniversitesi yönetiminin kitapların Bingöl’deki okula ulaştırılmasını sağladığını belirterek, “Minik öğrenciler kitapları görünce çok mutlu olmuş. Bundan sonra da bu gibi projeleri hayata geçireceğiz” dedi.