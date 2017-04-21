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Örme bebekler ekmek kapısı oldu

Ankara’da 2 çocuk annesi ev hanımı Emine Baddal, torununun sağlıklı bebeklerle oynaması için yaptığı örme bebekler ilgi görünce aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.

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Emine Baddal, internetten yaptığı araştırma sonrasında amigurumi tekniğini keşfederek torunu için bebek ördü. Baddal'ın torunu için ördüğü bebekler ilgi görünce çok sayıda talep gelmeye başladı. İnternetten de sipariş almaya başlayan Emine Baddal, hem meslek sahibi oldu hem de aile bütçesine katkı sağlamaya başladı. 

İNTERNETTEN ÖĞRENDİ

Örme bebekleri severek yaptığını söyleyen Emine Baddal, talep edenlerin kendisine internet aracılığı ile ulaştıklarını, sipariş üzerine aynı teknik ile bebek, anahtarlık gibi hediyelik eşyaları örmeye başladığını belirtti. 1 yıldır bu işi yaptığını anlatan Baddal, “İlk önce torunuma ördüm, daha sonra sevdiklerime, şimdi de müşterilerime örüyorum” dedi.

Baddal, bu tekniği internetten torunu için organik oyuncak ararken keşfettiğini söyledi.

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