Otonomi’de yangın eğitimi
Otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’de faaliyet gösteren esnaf ve çalışanlara, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından teorik ve uygulamalı yangınla mücadele eğitimi verildi.
İtfaiye amiri Nurettin Ayaz tarafından verilen eğitime OTONOMİ’de faaliyet gösteren esnaflar, yönetici ve personelden oluşan 200’den fazla kişi katıldı. Teorik eğitimde katılımcılara yangınla mücadelenin temel kuralları anlatıldı. Program kapsamında önce yangın çeşitleri, yangınların çıkış nedenleri ve alınması gereken önlemler, itfaiyenin görevleri, yangın halinde yapılması gerekenler, yangın söndürücü maddeler, yangın söndürme prensipleri, yangın söndürme cihaz ve dolaplarının kullanılması teorik olarak ayrıntılı şekilde anlatıldı. İtfaiye amiri Ayaz tatbikat sonrasında Ankara’da 25 ilçeye dağılmış 44 istasyon ve 160 itfaiye aracıyla hizmet verdiklerini belirtti.
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