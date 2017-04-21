Özgür Aksuna LÖSEV’e konuk oldu
LÖSEV, Ankara’nın ve Türkiye’nin radyoculuk ve iletişim kariyerinde tanınmış isimlerinden Özgür Aksuna LÖSEV – Akıllı Çocuk Dünyası’nda gerçekleştirilen etkinlikte gönüllü ve tedavisi bitmiş gençlerle bir araya geldi.
Açıldığı günden bu yana birçok ünlü sanatçı ve yazarı Ankaralılarla buluşturan Lösev’in Akıllı Çocuk Dünyası Merkezinde gerçekleşen söyleşide keyifli dakikalar yaşandı. Yüzde 100 Süper İletişim eğitimini gönüllü ve gençlerle gerçekleştiren Özgür Aksuna, eğitim sonrası katılımcılarla fotoğraf çektirdi ve bir araya geldi.
ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK
Lösev tarafından 2012 yılında açılan Akıllı Çocuk Dünyası’nda değerli sanatçı ve yazarlar ile gerçekleştirilen söyleşi ve imza günlerinin devam edeceğini söyleyen Lösev Genel Koordinatörü Hülya Ünver ise, “ Gönüllülerimiz ile bu tür paylaşımlarda bulunmak bizleri de çok mutlu ediyor, Akıllı Çocuk Dünyası’nda söyleşilerin yanı sıra tedavisi devam eden çocuklarımızın annelerinin el emeği ürünlerine hem de sağlıklı gıdalara ulaşabilirsiniz” diye konuştu.
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