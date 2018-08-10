Pursaklar’da Ayyıldız parlayacak

Başkent'in parlayan yıldızı haline gelen Pursaklar, dev bir spor kompleksine kavuşuyor. 70 dönüm üzerine inşa edilecek Ayyıldız Spor Kompleksi’nde 2 bin 200 kişi seyirci kapasiteli sentetik stadyum, bir yarı olimpik yüzme havuzu ve 10 spor salonu büyüklüğünde çok amaçlı ‘Sporcu Fabrikası’ yer alacak. ‘Sporcu Fabrikası’nın içerisinde basketbol, voleybol, hentbol, judo, taekwondo, güreş gibi dallarda antrenman yapılabilecek salonlar bulunacak. Kompleksin bir yılda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Adını inşa edildiği Ayyıldız Mahallesi’nden alan kompleksin arazisi Pursaklar Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edildi.

İLÇENİN EKSİKLERİ TAMAMLANDI

Belediye Başkanı Selçuk Çetin, bir ilçede olması gereken her şeyin Pursaklar’a kazandırıldığını belirterek, “Yeni ilçe olduğumuz için birçok eksiğimiz vardı. Hamdolsun hepsini teker teker giderdik. En son devlet hastanesi ve yüzme havuzlarımız kalmıştı. Bunları da ilçemize kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Çünkü ‘tebessüm şehri’ Pursaklar her şeyin en iyisine layık. İnşallah Ayyıldız Spor Kompleksi’miz de en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetinde olacak” dedi.