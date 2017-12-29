Sahnelerin cerrahı

Lokman Hekim Akay Hastanesi çalışanları, tiyatro sahnesine çıktı. Akay Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak görev yapan Doktor Tarhun Yosunkaya, yıllardır içinde uhde kalan tiyatroculuğu, çalışma arkadaşlarıyla birlikte hayata geçirdi. Sağlıkçılar tarafından sahneye konulan ‘Fermanlı Deli Hazretleri’ isimli oyun, Ankaralılar’ın büyük beğenisini topladı.

‘Fermanlı Deli Hazretleri’ rolünü üstlenmesinin yanı sıra oyunun yönetmenliğini de yapan Dr. Tarhun Yosunkaya, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim görürken, fakültenin tiyatro kulübüne katıldı. Tiyatroyla, oyuncu olarak ilk kez o yıllarda tanıştığını söyleyen Dr. Yosunkaya, daha sonrasında bir oyuna dahil olmadığını, ancak doktorluk görevini yaparken birçok tiyatro oyuncusu ve yönetmenle tanışarak, tiyatroyla yakınlaştığını dile getirdi.

OYUN KADROSU HASTANE PERSONELİ

“Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tiyatro kulübüne katıldım. Bir kere o sahnenin tozunu yuttuktan sonra tekrar sahneye çıkmak istiyorsunuz. Bu hayalimi, hastanemizin yönetimiyle paylaştım, çok sıcak karşılandı ve onay verildi” diyen Yosunkaya, gelişmeleri şöyle anlattı: “Genel müdürümüz, kurum personellerine hemen bir tiyatro grubu kurulmasını, tiyatroda rol almak isteyenlerin başvuru yapmasını istedi. Oyuncularımız hastane personelinden oluşuyor. Kadroda; doktorlar, müdürler, hemşireler, sekreterler ve fizyoterapistler yer alıyor.”