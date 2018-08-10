Sanata açılan kapı
Mamak Belediyesi tarafından Ankara’ya kazandırılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, açıldığı günden bu yana birçok etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yaptı.
6 yıldır Mamak halkını kültür, sanat, sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturan merkez, bugüne kadar yaklaşık 200 bin kişiyi misafir etti. Modern mimarisiyle dikkati çeken Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi edebiyat dünyasının ünlü isimlerini de ağırladı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kültür ve sanat adına marka haline gelen merkezimizde etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.