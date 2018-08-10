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Sanata açılan kapı

Mamak Belediyesi tarafından Ankara’ya kazandırılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, açıldığı günden bu yana birçok etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yaptı.

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6 yıldır Mamak halkını kültür, sanat, sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturan merkez, bugüne kadar yaklaşık 200 bin kişiyi misafir etti. Modern mimarisiyle dikkati çeken Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi edebiyat dünyasının ünlü isimlerini de ağırladı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kültür ve sanat adına marka haline gelen merkezimizde etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

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