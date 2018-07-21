Senegal’den yatırım daveti

Senegal Büyükelçiliği Müsteşarı ve İktisadi Ofis Şefi Cheikh Diallo, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ülke için ortaya koyduğu 400 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleşmesi için ATO olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Baran, Ankara’nın savunma ve medikal sanayii ile sağlık turizminde başarılarına dikkati çekti.

TİCARET HACMİ ARTIRILMALI

Senegal ile birçok alanda iş birliği yapılabileceğini belirten Baran, bu ülkeyle ticarette Ankara’nın payının çok düşük olduğunu aktardı. Baran, iki ülkenin dost ve kardeş olduğunu vurgulayarak, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi bu dostluğu işaret edecek kadar güçlü olmalı. Ankara ile ticaret hacmi 50 milyon dolar civarında. Ben bu rakamı çok yetersiz buluyorum. Cumhurbaşkanı’mız iki ülke arasındaki hedefi 400 milyon dolar olarak koymuş. Bu rakamın birkaç yıl içinde aşılıp 1 milyar dolara kadar çıkabileceğine inanıyorum” diye konuştu.

Ankara’dan Dakar’a direkt uçuş seferleri konulması halinde başta sağlık turizmi olmak üzere birçok alanda ekonomik ilişkilerin gelişeceğini dile getiren Baran, “Senegal’deki yatırım fırsatları ve fuarlar hakkında ATO üyelerini bilgilendireceğiz. İki ülke iş adamlarının bir araya gelmesi için de üzerimize düşen her ne varsa yaparız” ifadelerini kulandı.

TURİZM FUARI YAPMAK İSTİYORUZ

Senegal ekonomisi hakkında bilgi veren ve Türk iş adamlarını ülkesinde yatırım yapmaya davet eden Müsteşar Diallo ise turizm sektörü başta olmak üzere iş birliklerini çeşitlendirmek istediklerini vurguladı. Senegal’de turizm dahil birçok sektörün gelişmekte olduğunu belirten Diallo, Türk-Senegal turizm fuarı düzenlemeyi istedikleri istediklerini dile getirdi. Fuarda, inşaattan dekorasyona kadar turizmin kapsadığı bütün sektörlerin yer alacağını belirten Diallo, Ankara Ticaret Odası’nı da fuarda görmek istediklerini söyledi. Ankara Ticaret Odası’nın önemli ve temel bir kurum olduğunu belirten Diallo, “İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinde ATO’nun önemli rolü olduğuna inanıyoruz” dedi.