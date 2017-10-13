Servis araçlarına ceza yağdı

Korsan taşımacılığa karşı da araçlar durdurularak, hangi amaçla yolcu bulundurdukları kontrol edildi. İncek Bulvarı’nda denetim yapan ekipler, servis araçlarına modifiye eklemeler yaptıran ve çeşitli yerlerinde de ‘Babam sağolsun’ gibi yazılar bulunan servis araçlarına cezai işlem uygulamak üzere işlem yaptı. Bu doğrultuda 4 servis aracının evrakına el konulurken, araç sahipleri, cezai işlem yapılmak üzere karakola çağrıldı. Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, servis araçlarının, haftanın belli günlerinde rutin olarak denetlendiğini, habersiz denetimlerin de süreceğini kaydetti. Ekipler, Ankara’daki okul servis araçlarına 2017 yılı içinde, 1496 adet C plakalı servis aracını denetledi, 315 araca 25 bin 515 lira peşin para cezası uyguladı, 27 araç da idari yaptırım tutanağıyla Belediye Encümeni’ne sevk edildi. Ekipler, 118 okula da giderek, servis araçlarını denetledi; ayrıca sürücüleri kurallara uyma, öğrencileri de emniyet kemeri takma yönünde uyardı. Mavi Masa’ya ulaşan şikayetleri de değerlendiren ekipler, 678 şikayet üzerinde inceleme gerçekleştirdi.