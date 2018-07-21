Sivas’ın geleneksel değerleri Ankaralılar ile buluşacak

ASİDEF Genel Başkanı Muammer Timur Kaynak yaptığı açıklamada, “Gerçekleştireceğimiz etkinlikle Sivas’ın halk kültürünü, folklorik ve geleneksel değerlerini, lezzetlerini hem Ankaralar ile hem de kente yaşayan hemşehrilerimizle buluşturmak istiyoruz. Hititler’e kadar uzanan tarihi geçmişi ile Türkiye coğrafyasının kalbinde yer alan Sivas’ımızın farklı coğrafyalarda yaşayan insanlarını bir araya getirerek sıla hasretini gidermek amacı ile düzenleyeceğimiz bu etkinlik ile Başkent’teki insanlarımıza Sivas rüzgarı estireceğiz. Bir önceki Sivas günlerinde 350 bin kişiye ulaşan katılımcı sayısını daha üst seviyeye çıkartmayı arzuluyoruz” dedi.