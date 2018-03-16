Star 19’uncu yaşını kutladı
Star Gazetesi Ankara çalışanları 19’uncu kuruluş yıldönümünü kutladı.
Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu, düzenlenen yemekte Ankara büro yöneticileri ve çalışanları bir araya geldi. Milli iradenin sesi Star Gazetesi’nin 19. Yaşı nedeniyle Karadeniz mutfağının adresi AYME’de gerçekleştirilen yemeğe Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu’nun yanı sıra muhabirler ve büro çalışanları katıldı.
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