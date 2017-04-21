Teknolojininüssü Ankara’da
Türkiye’nin ilk ve en büyük Teknokenti olan ODTÜ TEKNOKENT, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle Ankara’da global teknoloji devlerinin de yer alacağı Bilişim İnovasyon Merkezi kuruyor.
ODTÜ TEKNOKENT, 2017 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan Bilişim İnovasyon Merkezi ile uluslararası arenada başarılı teknolojik ürünlerin ve teknoloji şirketlerinin oluştuğu, küresel teknoloji şirketlerinin yer aldığı, değer yaratan bir inovasyon ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.
Eskişehir yolu üzerindeki Teknoloji Geliştirme Bölgesi yerleşkesinde 10.500 metrekaresi ofis alanı olmak üzere toplam 33.500 metrekare kapalı alana inşa edilecek olan ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi’nin 2017 yılı sonunda açılarak faaliyete geçmesi planlanıyor. Bilişim İnovasyon Merkezi ile Ankara’nın teknolojinin kalbi olması hedefleniyor.
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