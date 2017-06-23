Termalde doktor tavsiyesi önemli

Son 10 yılda atağa geçen sağlık turizmi hacminin önemli bir ayağı olan termal turizmi doktorların da tavsiyesiyle canlanıyor. Termal turizm denince akla ilk gelen isimlerden Midas Hotel Haymana’nın Yönetim Kurulu Üyesi Simay Özlü Diniz, “Türkiye’de termal turizm hizmeti veren otellerimizde kür, masaj ve kaplıca tedavisi gibi seçeneklerle hastaların tedavilerine yönelik hizmetler sunuyoruz. Kaplıca suları romatizmal hastalıklar, dermotolojik hastalıklar, metobolik sorunlar, kemik ve diş sağlığı sorunları ayrıca alzheimer hastalığı, solunum sistemi hastalıkları, nörolojik hastalıklar gibi birçok tedavide doktorlar tarafından öneriliyor. Özellikle yaş grubu yüksek hastalar ve yabancı hastalar Türkiye’deki termal olanaklara ilgi gösteriyorlar” dedi.

Akraba evliliği fenilketonüri sebebi

Nadir görülen kalıtsal metabolik hastalıklarından biri de “Fenilketonüri”. Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Avrupa ülkesinde her 10 bin-30 bin yenidoğanda bir görülmesine karşın ülkemizde 3 bin-4 bin yenidoğandan birinde Fenilketonüri görüldüğünü belirten Synlab Laboratuvarları Biyokimya uzmanı Doç. Dr. Hasan Alaçam, bunun en büyük sebebinin ülkemizde çok sık gerçekleşen akraba evlilikleri olduğunu söyledi. Zeka geriliğine neden olan fenilketonüri hastalığında erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Alaçam, Fenilketonürinin kalıtsal bir metabolizma hastalığı olduğunu ifade etti.