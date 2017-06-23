TESK’ten evleneceklere kredi talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de iç tüketime ve ekonomiye ivme kazandıran evlilik harcamalarının yalnızca tüketimi değil, üretimi de etkilediğini kaydetti.

Geçen yıl 594 bin 493 çiftin düğün yaptığını, bunun beklentinin altında kaldığına işaret eden Palandöken, “2017 düğün sezonunda 650 bin çiftimizin evlenmesi ve ortalama her düğün için 30 bin lira harcanması halinde 19 milyar 500 milyon lira ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor” dedi. Düğün alışverişlerinin 30 farklı sektörü etkilediğine dikkati çeken Palandöken, sektörün hareketlenmesinin hem üretim yapan sanayici hem de esnaf ve sanatkarlar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

30 FARKLI SEKTÖR YÜZDE 10 BÜYÜYECEK

Palandöken, bu yıl düğünlerde düşüş yaşanmaması ve beklenen 650 bin sayısına ulaşmak için mutlaka gençlere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi verilmesi gerektiğine değinerek, evlilik oranlarındaki artışın yükselmesiyle yaklaşık 30 farklı sektörün yüzde 10 büyüyeceğini aktardı. Palandöken, evlenecek çiftlerin maddi yetersizliklerine destek olması amacıyla geçen yıllarda 27 yaşın altındaki çiftlere faizsiz evlilik kredisi verilmesinin piyasaları canlandırması bakımından olumlu olduğunu ifade etti. Palandöken, piyasaların canlanması için acilen kredilerde uygulanan yaş sınırı kaldırılarak evlenmek isteyen çiftlere en az 30 bin lira sıfır faizli ve uzun vadeli kredi verilmesini istedi. Palandöken, söz konusu kredinin geri ödemesinin 2 yıl sonra başlaması ve genç çiftlerin ekonomik durumuna göre taksitlerin ayarlanması gerektiğini kaydetti.