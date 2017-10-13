Turizmin Yıldızları Külliye’de buluşuyor

Turizm ve Yerel yönetimler alanlarında başarılı, etkin ve sektöre yön veren isimlerin katılacağı şûrada ülke turizminin geliştirilmesi için izlenecek yol haritası belirlenecek.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ın yerel yönetimler ve turizm komisyonu üyesi olarak katılacağı şûrada Beypazarı’nın temsil edilecek olması ilçemizin bu sektörde söz sahibi olduğunu gösterirken, yapılan başarılı çalışmalar sonucu elde edilen birikimin diğer katılımcılara aktarılmasıyla ülke turizmine katkı sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca İlki 1998 yılında, ikincisi 2002 yılında düzenlenen Turizm Şûralarının üçüncüsü 1-3 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek. Turizm Şûrasında Dünya genelinde turizm sektörünün talep ve ihtiyaçları ile siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik alanlardaki gelişmeler değerlendirilirken, turizm sektörünün mevcut durumu ile geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi için değerlendirmelerde bulunulacak.