Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Turizmin Yıldızları Külliye’de buluşuyor

Türkiye turizmine yön verecek olan 3.Turizm Şûrası Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleştirilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Turizm ve Yerel yönetimler alanlarında başarılı, etkin ve sektöre yön veren isimlerin katılacağı şûrada ülke turizminin geliştirilmesi için izlenecek yol haritası belirlenecek.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ın yerel yönetimler ve turizm komisyonu üyesi olarak katılacağı şûrada Beypazarı’nın temsil edilecek olması ilçemizin bu sektörde söz sahibi olduğunu gösterirken, yapılan başarılı çalışmalar sonucu elde edilen birikimin diğer katılımcılara aktarılmasıyla ülke turizmine katkı sağlanacak. 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca İlki 1998 yılında, ikincisi 2002 yılında düzenlenen Turizm Şûralarının üçüncüsü 1-3 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek. Turizm Şûrasında Dünya genelinde turizm sektörünün talep ve ihtiyaçları ile siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik alanlardaki gelişmeler değerlendirilirken, turizm sektörünün mevcut durumu ile geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi için değerlendirmelerde bulunulacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunanistan'da sağlık çalışanları grevde

Yunanistan'da sağlık çalışanları grevde

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA