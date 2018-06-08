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Türkiye deniz hukukunda uzmanlaşıyor

Kanal İstanbul projesinin yanı sıra denizcilik alanında önde gelen ülkeler arasına girmek isteyen Türkiye, ilk adımı hukuk alanında attı.

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Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nden Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) kurulmasını istedi. Bu kapsamda o dönem kurulan DEHUKAM, bir adım daha atarak Deniz Hukuku İngilizce İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açmak için harekete geçti. Akademik çalışmalar yapacak, deniz hukuku alanında akademisyenlerin ve uzmanların yetişmesini sağlayacak lisansüstü program 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda başlayacak. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, “Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olması, deniz hukukunu ve deniz siyasetini önemli bir hale getiriyor. Deniz hukuku alanındaki çalışmalar Ege, Akdeniz ve Karadeniz ile sınırlı kalmayacak” dedi.

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