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YENiMEK’te yeni kayıtlar Pazartesi günü başlıyor

Yenimahalle Belediyesi Meslek ve Hobi Eğitim Merkezi YENİMEK, yeni dönem hazırlıklarını tamamladı.

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2009 yılında 6 kurs merkezi ve 45 branşla eğitim hayatına başlayan YENİMEK, bu yıl merkez sayısını 16’ya, branş sayısını ise 110’a yükselti. Kurslarda 300 uzman tarafından 25 bine yakın kursiyere eğitim veriliyor. YENİMEK’te 13 Ağustos Pazartesi günü başlayacak kayıt dönemi, 14 Eylül’de sona erecek. Kurslar yeni eğitim yılına kapılarını 17 Eylül’de açacak. Okuma yazmadan el sanatlarına, muhasebeden konservatuara hazırlığa kadar verilen eğitimlere Yenimahalle halkının ilgisi yoğun oluyor. 

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Daha da önemlisi bu kurslar insanları kaynaştırıyor*” dedi. 

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