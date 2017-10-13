Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Yorulmaz: Sağlık turizmi geleceğin yıldızı

UMMAN Sağlık Fuarı’na katılan Türk turizmciler, pazardaki etkinliklerini artırmak için yoğun temaslarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkan Vekili Ali Cenk Yorulmaz, Fuarın Türkiye’nin sağlık ve termal turizmindeki yerini ortaya çıkarması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Yorulmaz, “Türkiye sağlık ve termal turizminde büyük mesafeler kat etti. Bölgemizde önemli bir çekim noktası yarattık. Şimdi bu potansiyelimizi iyi tanıtmak ve pazarlamak lazım. Sağlık ve termal turizmimiz, geleceğin yıldızı olacak” dedi. Türkiye’den Termal ve Sağlık Turizm Derneği’nin (TERSAD) yanı sıra ATİD Üyeleri ve hastane yöneticilerinden oluşan bir heyet, Umman Sağlık Bakanlığı, hastaneler, medikal seyahat acenteleri ve bu alandaki diğer kurum ve şirket temsilcileriyle bir araya geldi. Umman Sağlık Fuarı’nı değerlendiren ATİD Başkan Vekili Ali Cenk Yorulmaz şunları söyledi: “Ülkemizin sağlık ve termal turizmindeki potansiyelini burada anlatınca büyük bir ilgi ile karşılandık. Türkiye’deki kapsamlı hastaneleri ve kaliteli termal tesisleri buralarda yeterince bilinmiyor. Termal tesislerimizle ilgili bilgilendirmeler de çok olumlu sonuç verdi. Ankara bu konudaki en çok ilgiyi çekecek kent olacak.”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunanistan'da sağlık çalışanları grevde

Yunanistan'da sağlık çalışanları grevde

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA