Yorulmaz: Sağlık turizmi geleceğin yıldızı

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkan Vekili Ali Cenk Yorulmaz, Fuarın Türkiye’nin sağlık ve termal turizmindeki yerini ortaya çıkarması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Yorulmaz, “Türkiye sağlık ve termal turizminde büyük mesafeler kat etti. Bölgemizde önemli bir çekim noktası yarattık. Şimdi bu potansiyelimizi iyi tanıtmak ve pazarlamak lazım. Sağlık ve termal turizmimiz, geleceğin yıldızı olacak” dedi. Türkiye’den Termal ve Sağlık Turizm Derneği’nin (TERSAD) yanı sıra ATİD Üyeleri ve hastane yöneticilerinden oluşan bir heyet, Umman Sağlık Bakanlığı, hastaneler, medikal seyahat acenteleri ve bu alandaki diğer kurum ve şirket temsilcileriyle bir araya geldi. Umman Sağlık Fuarı’nı değerlendiren ATİD Başkan Vekili Ali Cenk Yorulmaz şunları söyledi: “Ülkemizin sağlık ve termal turizmindeki potansiyelini burada anlatınca büyük bir ilgi ile karşılandık. Türkiye’deki kapsamlı hastaneleri ve kaliteli termal tesisleri buralarda yeterince bilinmiyor. Termal tesislerimizle ilgili bilgilendirmeler de çok olumlu sonuç verdi. Ankara bu konudaki en çok ilgiyi çekecek kent olacak.”