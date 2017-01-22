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Doğa harikasında yangın...

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

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Deltanın ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ancak arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edilemedi.

Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltada ilk belirmelere göre 70 dönüm sazlık arazinin yandığı aktarıldı.

Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale şansı olmadığı için yangının kendiliğinden sönmesinin beklendiği bildirildi.

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