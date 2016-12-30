2017 sağlığımızı ele geçirecek trendler

KARPUZ SUYU

Beyonce’den Cara Delevigne ve Rihanna’ya kadar pek çok ünlünün güzellik sırrı olduğu ortaya çıktı. 2017’de hepimizin sağlık iksiri olacağı aşikar. Hatta Beyonce soğuk preslenmiş karpuz suyu üreten bir içecek markasına ortak oldu. Ünlü yıldız “Karpuz suyuna yatırım yaptım çünkü bunun geleceğin en temiz ve doğal içeceği olduğunu düşünüyorum. Ayrıca karpuz suyu sizin yeni egzersiz partneriniz olacak” dedi. Peki karpuz suyu gerçekte ne vadediyor? Öncelikle vücudun egzersiz sırasında kaybettiği elektrolitleri kazanmasına ve su ihtiyacını gidermesine yardımcı oluyor. Karpuz suyu çok iyi bir sıvı kaynağı. Vücudun terlemeyle kaybettiği elektrolitleri geri kazanmasına yardımcı oluyor. Bu özelliğiyle iyi bir egzersiz içeceği olmaya aday. İçinde L-Citrulline adında kas ağrılarını azaltan ve dolayısıyla performansı arttıran bir çeşit aminoasit bulunuyor. C vitamini ve hücre yenilenmesine yardımcı olan A vitamini bakımından zengin. Karpuz suyunda likopen adı verilen güçlü bir antioksidan bulunuyor. Bu özelliğiyle de iyi bir yaşlanma karşıtı. 330 ml karpuz suyunda sadece 90 kalori bulunuyor.

TIBBİ MANTARLAR

Yeni yılda mutfağımıza tıbbi mantarlar da girecek. Tıbbi mantarların, antikanser etkileri, büyük ölçüde laboratuvar çalışmalarına ve küçük hayvan deneylerinde elde edilmiş bilgilere dayanıyor. Çince adı ölümsüzlük mantarı olarak geçen kırmızı reishi mantarının çiğ olarak servis edildiğinde acı ve hoş olmayan bir tadı var. Bu nedenle, reishi sıcak suyla yani çay olarak tüketiliyor. Kırmızı reishi mantarı vitamin C ve vitamin B3, B6; ayrıca kalsiyum, demir, fosfor ve manganez gibi mineraller için doğal bir kaynak. Protein de içeren kırmızı reishi mantarı doğal bir antioksidan.

KASAPTAN KEÇİ ETİ

Keçi sütü ve keçi peynirine alıştık. Artık kasaptan da keçi eti alacağız. Trend İngiltere ve ABD’de başladı. Lüks restoranların ardından artık keçi eti evlere de girdi. Keçi etinin diğer etlere göre en belirgin farkı kas içlerinde, kas aralarında ve deri altında en az yağa sahip olması. Keçi eti içeriğinde potasyum ve demir gibi elementlerde yüksek oranda. Bu yüzden kolesterol sorunu ve kalp hastalığı olanlar için daha az sorunlu. Keçi etinde B1 ve B3 vitamin oranlarının diğer etlerden daha yüksek. Bu vitaminler ise bilindiği üzere sinir sistemi ve saç deri ve tırnak sağlığı için oldukça önemli keçi etinin bir diğer özelliği metabolizmayı hızlandırıcı etkisi.

YOSUN VE DENİZ BİTKİLERİ

Latinceden dilimize giren algae deniz otu anlamına gelir. Sadece denizlerde yetişmeyen algaeler, nehir ve bataklık kenarlarında hatta küçük sığ sularda ve barajlarda dahi görmeye alıştığımız, yeşil ya da kahverengi hatta sarı ya da kırmızı renkli de olabilen otlara verilen genel addır. Çin, Japonya ve diğer Asya ülkeleri için besin kaynağı olarak kullanılır. Bu özellikleri, onların, ilaç sektöründe de kullanılmasını sağlar. B1, B2, B6, A vitaminin yanında, potasyum, iyot ve nitrat bakımından da çok değerli ürünlerdir.

PROBİYOTİK SU

Vücudumuzu zararlı bakterilere karşı koruyan, enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olan, bağışıklığı güçlendiren ‘dost bakteriler’ var. Bunlara probiyotik deniliyor. Probiyotikler, özellikle sindirim sisteminin düzenli çalışmasında önemli. Böylece bağışıklık sistemi güçleniyor, enfeksiyonlar önleniyor, karaciğer, kalp-damar ve mide korunuyor. Suya probiyotik eklenmesi yakın zamanda ABD’de görülmeye başlandı. Şimdi probiyotik su Avrupa ve tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor.