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Adana’nın 100 lezzeti marka oluyor

Karnavallar, kebaplar ve festivaller kentine dönüşen Adana, şöhretini ilk kez düzenlenen Lezzet Festivali ile taçlandırdı.

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Adanalıların yanı sıra yurt içinden ve yurtdışından binlerce lezzet tutkununun katılımıyla düzenlenen 1. Adana Lezzet Festivali’nin açılışında mangallar yakıldı ve Adana kebabı başta tüm yöresel lezzetler gelen konuklara tattırıldı. Adana Valiliği tarafından birçok kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşunun desteğiyle festivalde 100’den fazla stantta lezzet ustaları ve şefler, farklı Adana lezzetlerini gastro şovlar ile konuklara tanıttı. Adana kebabı başta olmak üzere, ciğer, şırdan, bici bici, analı kızlı çorbası, mumbar ve diğer yöresel yemekler de usta ve şeflerin sunumuyla ziyaretçilere ikram edildi. Tüm Adana lezzetleri için atölye çalışmalarının da yapıldığı festivalde Adana’nın yemek kültürü ile ilgili olarak söyleşi ve paneller de düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, Adana’nın marka kent olma yolunda attığı adımların önemine işaret ederek “Yemeklerimizi tek isim altında sunabiliyor ve bilinirliliğini arttırabiliyorsak dışarıda sesimiz çıksın, başımız dik olsun. Biz bunu halledemezsek yemeklerimizden marka çıkmaz” diye konuştu.

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