Baharat ve balık ustasından Thai mutfağı

Shangri-La Bosphorus otelin düzenlediği Thai Food Festivali için İstanbul’a gelen Şef Seksan Subongkot Tayland mutfağından seçkilerle hazırladığı lezzetleri Türk misafirlerine sunuyor. Thai mutfağını tanımak için şefin mutfağını ziyaret ettik. Öğrendik ki Türk mutfağına hayran olduğunu söyleyen Subongkot’un favorisi Adana Kebabı. Siz de baharatlarıyla ünlü Thai mutfağından favorinizi seçmeye ve yakından tanımaya ne dersiniz?

Şef Subongkot’un bu mesleği seçmesinin en büyük nedenlerinden biri annesiymiş. “Küçükken hep annemi yemek yaparken izler, ona yardım eder ve yemeklerin tadına bakardım” diyor. 28 yıldır bu tutkunun peşinden giden Subongkot bir yandan dünya lezzetlerini araştırıyor bir yandan da kendi kültürünü dünyaya tanıtıyor. Yeni durağı da İstanbul.

Bize has baharatlarımız var

“Türkiye’ye ilk gelişim, Türk yemeklerini çok beğendim özellikle daha baharatlı olanları. Adana kebap ve künefe favorim oldu” diyen şef, Thai mutfağını ve Türk mutfağını karşılaştırarak anlatıyor: Thai mutfağı çok fazla baharatın ve çeşitli otların kullanıldığı bir mutfak. Pandan yaprağı, kafir limon yaprağı, Tayland’a özel bir tür nişasta olan topiyako bitkisinden üretilen topiyako unu, Asya’ya özel bir tahıl olan sago en çok kullandığımız malzemeler. Tayland’da baharatlar daha baskınken, Türk mutfağında yemeğin tadı ön planda. Thai mutfağında baharatın tadı her zaman yemekten çok öne çıkar.

Thai mutfağında baharatın tadı her zaman yemekten çok öne çıkar. Bizde baharatlar daha baskınken, Türk mutfağında yemeğin tadı ön planda.