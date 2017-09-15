Baharat ve balık ustasından Thai mutfağı
İstanbul 23 Eylül’e kadar Thai Food Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Baharatın bin bir çeşidinin tadına bakmak ve uzak diyarlardan gelen lezzetlerin peşine düşmek için ideal bir hafta!
- BÜŞRA UĞRAŞ
Shangri-La Bosphorus otelin düzenlediği Thai Food Festivali için İstanbul’a gelen Şef Seksan Subongkot Tayland mutfağından seçkilerle hazırladığı lezzetleri Türk misafirlerine sunuyor. Thai mutfağını tanımak için şefin mutfağını ziyaret ettik. Öğrendik ki Türk mutfağına hayran olduğunu söyleyen Subongkot’un favorisi Adana Kebabı. Siz de baharatlarıyla ünlü Thai mutfağından favorinizi seçmeye ve yakından tanımaya ne dersiniz?
Şef Subongkot’un bu mesleği seçmesinin en büyük nedenlerinden biri annesiymiş. “Küçükken hep annemi yemek yaparken izler, ona yardım eder ve yemeklerin tadına bakardım” diyor. 28 yıldır bu tutkunun peşinden giden Subongkot bir yandan dünya lezzetlerini araştırıyor bir yandan da kendi kültürünü dünyaya tanıtıyor. Yeni durağı da İstanbul.
Bize has baharatlarımız var
“Türkiye’ye ilk gelişim, Türk yemeklerini çok beğendim özellikle daha baharatlı olanları. Adana kebap ve künefe favorim oldu” diyen şef, Thai mutfağını ve Türk mutfağını karşılaştırarak anlatıyor: Thai mutfağı çok fazla baharatın ve çeşitli otların kullanıldığı bir mutfak. Pandan yaprağı, kafir limon yaprağı, Tayland’a özel bir tür nişasta olan topiyako bitkisinden üretilen topiyako unu, Asya’ya özel bir tahıl olan sago en çok kullandığımız malzemeler. Tayland’da baharatlar daha baskınken, Türk mutfağında yemeğin tadı ön planda. Thai mutfağında baharatın tadı her zaman yemekten çok öne çıkar.
Thai mutfağında baharatın tadı her zaman yemekten çok öne çıkar. Bizde baharatlar daha baskınken, Türk mutfağında yemeğin tadı ön planda.
TAYLAND USÜLÜ BALIK KÖFTESİ
Şef Subongkot’un menüsünde Pad Thai, köri yemekleri, Taylan’da özel yine dünyaca ünlü tatlılardan sticky rice ve mutfağın favori çorbalarından Tom Yum Goong gibi lezzetler bulunuyor. Fırsattan istifade ünlü şeften bir de tarif aldık!
- 250 gr levrek,
- 100 gr kalamar
- 30 ml susam yağı,
- 30 ml soya sosu,
- 75 gr galete unu
- 2 adet limon çubuğu,
- 20 gr zencefil,
- 2 adet taze soğan
Kalamar ve balığı kıyma makinasından çekiyoruz. Birbirine yapışması için metal bir karıştırıcı içinde karıştıralım. Kalan diğer malzemeleri ve çok ince doğranmış limon çubuğu ve taze soğanı ekliyoruz. Yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde köfteler haline getiriyoruz. Daha sonra bunu derin yağda kızartıyoruz. Çiğ salata eşliğinde servis edilebilir. Tatlı ekşi sosla yenilmesini öneririm.
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