Bizim dünyamız rengarenk

Üç girişimci genç kadın İrem Kefeli Koşar, Aslı Konuk Uc ve Feyza Meral kurdukları takı tasarım markası Freia’nın No Evil koleksiyonunda Mezopotamya’nın simgesi nazar boncuğunu modern hayata uyarladı. Kadın istihdamını gözeterek kurulan bu markanın hikayesini tasarımcı İrem Kefeli Koşar’dan dinledik.

- Freia nasıl doğdu?

Birbirimizi 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bulduk. Üçümüz de İşletme Bölümü’nden mezun olduk. Erkek giyim alanında faaliyet gösteren aile şirketimizde çalışmaya başladım. Bir yandan da aksesuar tasarımına duyduğum ilgiyle mücevher tasarımı eğitimi aldım. Ortağım Aslı Konuk Uc Berkeley’de aldığı International Business&Marketing eğitiminin ardından kariyerine moda ve perakendecilik alanında devam etti. Diğer ortağım Feyza Meral ise iş hayatına yenilenebilir enerji ve inşaat alanında faaliyet gösteren aile şirketlerinde çalışarak başladı. En sonunda, 2012 yılında eğitim, tecrübe ve hobilerimizi birleştirip Freıa markasını oluşturduk. Görev dağılımımızı da bunlara yönelik olarak gerçekleştirdik. Tasarım, üretim planlaması ve pazarlamadan ben ve Aslı, finanstan ise Feyza sorumlu.

- Tasarımlarınızın ilham kaynağı ne?

Aslı, gerçek bir moda tutkunu ve trend avcısı! Markamızda koleksiyonların yönünü belirleyen o.Amacımız yıllardır gözümüzün önünde olanı, en geleneksel veya en alışılmış olanı modernize etmek ve trend haline getirmek. Hep yenilikçi olduk, tasarımlarımız da çılgın, rengarenk… Koleksiyonlarımızı el emeği odaklı oluşturuyoruz.

- Nazar boncuklu koleksiyon fikri nasıl çıktı?

Bu sezon yine geleneksel olanı modernize etmek istedik… ‘Good vibes only’nin tüm dünyada en sevilen sloganlardan olduğunun farkındayız sanırım hepimiz. İnsanlar özüne dönmek, maddeden uzaklaşmak, sadece iyi enerjileri çekmek istiyor. Nedeni tabii ki etrafımızda yaşanan üzücü olaylar. Biz de bu yüzden nazar boncuğuna odaklandık. El emeği ve rengarenk olsun dedik. Markamıza özel el işi cam nazar boncuklar ürettirdik. Önceki koleksiyonlarımızda yer alan Miyuki boncuk işlerine de yer vermeden edemedik. Kapalıçarşı ustalarının elinde üretilen 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama iskeletler tasarladık. Böylece ortaya ‘No Evil’ koleksiyonu çıktı. Tasarımlarımıza Paris’teki Galeries La Fayette ve sitemizden ulaşılıyor.

- Moda minimalden maksimale evrilmeye başladı. Takı tasarımlarında son trendler neler?

Tabii ki şans sembolleri, nazar boncukları ve göz figürü yine oldukça sık karşımıza çıkacak. Bu sezon oldukça iddialı parçalar göreceğiz. Minimalizmden uzaklaşıyoruz. Uzun zincirler, kalınlaşan bileklik ve tasma kolyeler, iri taşlar… Ancak sanırım bizi en çok heyecanlandıran retro parçaların dönüşü! Annelerimizin mücevher kutusundan altın zincirler ve bileklikleri çıkarmanın zamanı çoktan geldi! Sarı altın revaçta…

Freia markası altında tasarlanan nazar boncuklu tasarımlar Paris’teki La Fayette mağazası aracılığıyla dünyaya açıldı.