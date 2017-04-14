Çinilerde hayat bulacak

Bir dönem hak ettiği değeri bulamayan milli servetimiz geleneksel sanatlarımız bugün yeniden altın çağını yaşıyor. Geçmişimizde binlerce yıllık tarihi olan çini sanatına ömrünü adayan, alanında uluslararası bir başarıya imza atan Kütahyalı sanatçı Fahri Çetinkaya kaybettiğimiz bir değeri gelecek nesillere aktarmak için kolları sıvadı. Fahri Çetinkaya, Türk Tarih Kurumu’nun ‘Osmanlı’nın Yitik Projeleri’ çalışması kapsamında ecdadımızın çeşitli nedenlerden dolayı hayata geçmeyen projelerini çini üzerinde canlandırıyor. Çinilere nakşedilecek projeler arasında çoğunluğu Sultan II. Abdülhamid döneminde yapılan ve İstanbul’un iki yakasını bir araya getiren köprü, tüp geçit, teleferik gibi eserler yer alıyor. Uluslararası çok sayıda sergiye katılan Çetinkaya, önceki yıllarda Osmanlı döneminin ünlü denizcilerinden Piri Reis’in dünya haritası ile minyatür sanatçısı Matrakçı Nasuh’un eserlerini ve Osmanlı motifleriyle Orhun Yazıtları’nı çinilere işlemişti. Çetinkaya, Osmanlı’nın bilinenin aksine bilim ve teknolojiye çok önem verdiğini vurgulayarak, “Bundan bir asır önce projelendirilmiş ancak o dönemde yaşanan harp ve maddi sıkıntılardan kaynaklanan sebeplerden dolayı hayata geçirilememiş projeler bugünün şartlarında dahi yapımı çok zor eserlerdir” dedi.

ABDÜLHAMİD HAN’IN HAYALİ

Bu projeleri gelecek nesillere aktarmak için çiniyi işlemeye karar verdiğini anlatan Çetinkaya, şöyle devam etti: “Bu koleksiyona başlarken ecdadımızın projelerini sır altına alıp, gelecek nesillere aktarmak benim için en büyük ilham kaynağı oldu. 40 Osmanlı projesinin 13’ünün çiniye işlenmesini tamamladım. Bu koleksiyonun ilk parçası 14 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 130 sene önceki projesi olan ‘Cisr-i Hamidi: Hamid Köprüsü’. İkinci parça yine aynı dönemde projelendirilen ‘Tünel-i Bahri’ (Deniz Tüneli yani şimdiki Marmaray.) Üçüncü eserim ise Çanakkale Köprüsü’nün Sultan Abdülhamid zamanında projelendirilen köprüdür.” Her eserin yapımının uzun zamanını aldığını belirten Çetinkaya, “Yılda en fazla 10-12 eser yapabiliyorum. Allah ömür verirse Osmanlı’nın projelendirdiği 40 eserin tamamını büyük ebatlardaki çini eserlere işlemek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük hayalim. Özellikle Abdülhamid Han’ın hayali olan projelerini çini eserlere aktarmak benim için maneviyatı çok yüksek duygu” diye konuştu.