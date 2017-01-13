Doğalgaz tasarrufunun püf noktaları

Aldığımız önlemlerle doğalgaz faturalarında yüzde 50’ye kadar tasarruf edebileceğimizi söyleyen Prof. Dr. Haydar Aras, “Ülkemizdeki binaların yaklaşık yüzde 75’si yalıtımsız. Konutlarda ısınmak için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin üç katı enerji kullanıyoruz. Isı yalıtımı yapılırsa hem doğalgaz hem de elektrik faturalarında yüzde 50’ye yakın tasarruf etmek mümkün” diyor. Yıllardır sürekli aynı hatalara düştüğümüze ve bu hataların aslında çok basit nedenler olduğuna vurgu yapan Aras, kombileri sık sık kapatmanın, radyatörlerin üzerinde çamaşır kurutmanın, güneşten yararlanmamanın çok büyük hatalar olduğunu da vurguluyor. İşte Aras’ın önerileri ile doğalgaz faturasını düşürmenin yolları…

RADYATÖRLERİN ÜSTÜNÜ KAPATMAYIN

- Kışın güneş gören pencerelerin perdelerini açarak, güneş ışınlarından daha fazla yararlanın, güneş çekildikten sonra perdeleri mutlaka kapatın. Kapalı perdeler ısı kaybını önemli ölçüde önler. Radyatörlerin ısı akışına engel olacak uzun perdeler kullanmamaya dikkat etmelisiniz.

- Isıtılan mahalde radyatörlerin önlerini ve üstlerini kapatılmamalısınız, bu tip eylemler ortamda ki sıcak hava akışını ve oda içindeki dağılımını engeller. Kış aylarında radyatör ve ısıtıcı kullanımında çok sık yapılan hataların başında odada radyatör üzerinde çamaşır kurutmak gelmektedir. Isıtıcınızın veya radyatörünüzün önüne veya üzerine kesinlikle eşya, mermer ya da çamaşır koymayın. Radyatörden çıkan ısı, arkasındaki duvarı ısıtır, ısı kaybını önlemek için radyatörün arkasına yalıtım levhaları yerleştirin.

- Yeni bir kombi alacaksanız mutlaka yoğuşmalı cihazları tercih etmelisiniz. Böyle bir tercih neticesinde yüzde 30’a varan tasarruf sağlayabilirsiniz.

- Eğer konutunuz merkezi sistemle ısıtılıyorsa öncelikle sitenin veya apartmanın ilk olarak ısı yalıtımını yaptırması ve akabinde ısı pay ölçer sistemine geçmesi faydalı olacaktır. Böylece ortak kullanım alanlarının dışında, ısınmak için sadece kendi dairenizin harcadığı doğalgazın bedelini ödemiş olursunuz.

- Yalıtımsız evde gerçekleşen kaybın yaklaşık yüzde 20’si tek camlı pencerelerden kaynaklanır. Çift cam ısı kaybını önemli ölçüde azaltır. Kapı ve pencere çerçevesi etrafındaki çatlakları onarın, hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın Kış aylarında odalarda mümkün olduğunca çamaşır kurutmayın”ifadelerini kullandı.

KOMBİNİZİ EVDEN AYRILIRKEN KAPATMAYIN

Bireysel ısınmada tüketicilerin yaptığı hataların ve kombileri kışın kullanırken öncelikle yapılan hataların başında kombiyi açıp kapamak geliyor. Öncelikle kombileri doğru kullanmaya özen göstermeliyiz. Kombi kullanımında çok sık yapılan hata ise kombiyi açıp kapatmaktır. Isıtma sezonun başladığı tarihten itibaren, ısıtma sezonun bitimine kadar kombinizi düşük sıcaklıkta sürekli çalıştırmalısınız. Böylece kombinizin daha fazla gaz harcayarak ateşleme yapmasını engellemiş ve daha az gaz ile daha uzun süre kullanım sağlamış olursunuz. Kombileri, hane halkı evde iken normal sıcaklığa, dışarıya çıktıklarında veya gece uyuduklarında ise ekonomik moda almaya özen göstermelisiniz.