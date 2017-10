Hafta bitmeden

BOĞAZ’DA BİR PAZAR KLASİĞİ

Conrad İstanbul Bosphorus, sizleri kahvaltının lezzetli haliyle tanıştırıyor. Her pazar 11.00-14.00 saatleri arasında boğaz manzaralı teras Summit Bar & Terrace’ta servis edilecek olan Türk kahvaltısı, misafirleri bekliyor. Pazar günleri kahvaltı için bir seçenek olarak öne çıkan ve kusursuz İstanbul manzarası eşliğinde servis edilen serpme kahvaltı 90 TL’ye sunuluyor.

HEM GÖZE HEM KULAĞA

Panaromik deniz manzarası ve sıra dışı lezzetlere sahip mutfağı ile tanınan Ouzo Roof Restaurant, Kalamış Live konseptiyle Türk, Yunan ve Balkan müziklerinde usta sesleri bir araya getiriyor. Her çarşamba Hakan Ünlüler ve fasıl ekibi, her cuma Buzuki Orhan ve Orkestrası sahne alıyor. Mekan, her cumartesi ise ünlü Grek müzisyen Yorgo’nun eşsiz performansına ev sahipliği yapıyor.