Hafta bitmeden
Şehrin sokaklarında kaybolmaya hazır mısınız? Sonbaharın kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladığı bu dönemde gerçekleşecek birbirinden iddialı etkinlikleri sizler için seçtik.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
10 EKİM
DREAM THEATER’DAN PROGRESİF MÜZİK ZİYAFETİ
Dream Theater, 25’inci yıl turnesiyle İstanbul’da. Amerikalı grup bu konserde klasikleşmiş albümü Images & Words’ü baştan sona çalmakla kalmayacak, kariyerinin farklı dönemlerinden en iyi parçalarını ve 23 dakikalık efsanevi epiği ‘A Change of Seasons’ı da eksiksiz olarak icra edecek. Amerikalı grubun unutulmaz müzik ziyafeti 10 Ekim’de Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.
13-15 EKİM
ACILI LEZZETLER FESTİVALİ
Türkiye’nin ilk ve tek acılı lezzetler festivali Acı Fest Chili & Chill, dsm group tarafından 13-15 Ekim tarihleri arasında Küçük Çiftlik Park İstanbul’da düzenleniyor. Türk ve dünya mutfağının en seçkin acılı lezzetlerini İstanbullular ile buluşturmaya hazırlanan festivalde, katılımcıları tadımlar, çeşitli workshoplar, konserler ve eğlenceli etkinlikler bekliyor.
10 EKİM
TOPLANTILAR ARTIK SİNEMA SALONUNDA
Teknoloji ve ev konforunu buluşturan Cinemaximum salonları, gün toplantılarına ev sahipliği yapıyor. Annelerimizin gün toplantıları sinema salonlarında daha eğlenceli hale geliyor. Etkinlik Carrefour, Samsun Yeşilyurt ve Adana M1’in fuaye alanında ev hanımlarını ağırlıyor. Her Salı saat 12.30’da düzenlenen ‘gün’ toplantılarında aperatif atıştırmalarda olacak.
21 EKİM
YILIN EN GENÇ FESTİVALİ
MEKAN
İTALYAN MUTFAĞINI KEŞFE HAZIR MISINIZ
İstanbul’un en gözde İtalyan restoranlarından biri olan Gina, mevsime özgü malzemelerle hazırlanan zengin menüsünü misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor. Geleneksel İtalyan tatlarını kendine özgü yorumu ile sunan mekan, menüsündeki çeşitlilik ile farklı damak zevklerine hitap ediyor. Ekim ayının öne çıkan tatlarından “Spaghetti al Pomodoro Datterino” sevilen makarna seçenekleri arasında yer alıyor.
BOĞAZ’DA BİR PAZAR KLASİĞİ
Conrad İstanbul Bosphorus, sizleri kahvaltının lezzetli haliyle tanıştırıyor. Her pazar 11.00-14.00 saatleri arasında boğaz manzaralı teras Summit Bar & Terrace’ta servis edilecek olan Türk kahvaltısı, misafirleri bekliyor. Pazar günleri kahvaltı için bir seçenek olarak öne çıkan ve kusursuz İstanbul manzarası eşliğinde servis edilen serpme kahvaltı 90 TL’ye sunuluyor.
HEM GÖZE HEM KULAĞA
Panaromik deniz manzarası ve sıra dışı lezzetlere sahip mutfağı ile tanınan Ouzo Roof Restaurant, Kalamış Live konseptiyle Türk, Yunan ve Balkan müziklerinde usta sesleri bir araya getiriyor. Her çarşamba Hakan Ünlüler ve fasıl ekibi, her cuma Buzuki Orhan ve Orkestrası sahne alıyor. Mekan, her cumartesi ise ünlü Grek müzisyen Yorgo’nun eşsiz performansına ev sahipliği yapıyor.
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