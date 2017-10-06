Hafta bitmeden

10 EKİM

DREAM THEATER’DAN PROGRESİF MÜZİK ZİYAFETİ

Dream Theater, 25’inci yıl turnesiyle İstanbul’da. Amerikalı grup bu konserde klasikleşmiş albümü Images & Words’ü baştan sona çalmakla kalmayacak, kariyerinin farklı dönemlerinden en iyi parçalarını ve 23 dakikalık efsanevi epiği ‘A Change of Seasons’ı da eksiksiz olarak icra edecek. Amerikalı grubun unutulmaz müzik ziyafeti 10 Ekim’de Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

13-15 EKİM

ACILI LEZZETLER FESTİVALİ

Türkiye’nin ilk ve tek acılı lezzetler festivali Acı Fest Chili & Chill, dsm group tarafından 13-15 Ekim tarihleri arasında Küçük Çiftlik Park İstanbul’da düzenleniyor. Türk ve dünya mutfağının en seçkin acılı lezzetlerini İstanbullular ile buluşturmaya hazırlanan festivalde, katılımcıları tadımlar, çeşitli workshoplar, konserler ve eğlenceli etkinlikler bekliyor.

10 EKİM