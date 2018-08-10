Engelsiz filmler festivali 6. kez gerçekleşiyor

Engelsiz Filmler Festivali her yıl Türkiye ve dünya sinemasının en iyi örneklerinden 40’a yakın filmi, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak gösteriyor. Film gösterimlerinin yanı sıra tüm yan etkinliklerini de görme ve işitme engelli bireylerin erişimine uygun olarak sunan Festival, ortopedik engelli sinemaseverlerin ulaşabileceği mekânları tercih ediyor. Festival bu yıl, 8 - 10 Ekim tarihleri arasında İstanbul, 12 - 14 Ekim tarihleri arasında Eskişehir, 17 - 21 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak.

7 BÖLÜMLÜK DOLU DOLU BİR PROGRAM

Festival’in film programı; 2017 yılının ses getiren yerli yapımlarından derlenen Engelsiz Yarışma, Türkiye sinemasının öne çıkan filmlerinin izlenebileceği Türkiye Sineması, dünya sinemasının son dönemdeki ödüllü filmlerinin yer aldığı Dünyadan, engellilik hakkındaki algılarımız üzerine düşünmemizi teşvik eden Engel Tanımayan Filmler, Türkiye ve dünya sinemasının klasiklerini bir araya getiren Sinema Tarihinden, yeni nesil sinemacılara esin kaynağı olmayı ve hayal kurdurmayı amaçlayan Çocuklar İçin ve kısa film severlerin takip edeceği Uzun Lafın Kısası olmak üzere toplam yedi bölümden oluşuyor.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR

Etkinlik programında; bu yılki seçkilerde yer alan filmlerin konuklarıyla film sonrası söyleşilerin yanı sıra 9 - 12 yaş çocuklar için Canlandırma Atölyesi, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuk ve gençler için Otizm Dostu Gösterim ve geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen Sanal Gerçeklik Deneyimi yer alıyor. Festival’deki tüm filmler göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ise işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösteriliyor. Filmlerin erişilebilirlik uygulamaları Sesli Betimleme Derneği tarafından hazırlanıyor.

TÜM GÖSTERİM VE ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor. Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nin ana destekçisi Açık Toplum Vakfı. Festival’in diğer destekçileri arasında ise Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, ABD Büyükelçiliği, Avusturya Büyükelçiliği, Avusturya Kültür Ofisi, British Council, Fransa Büyükelçiliği, Goethe-Institut Ankara ve İrlanda Büyükelçiliği bulunuyor. Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.engelsizfestival.com adresinden ulaşabilir; Festival’in Facebook, Instagram, Twitter hesaplarından duyuruları takip edebilirsiniz.