Erkek gözünden kadın psikolojisi

Gri tonlarınızı renklendirin

Yaşadığımız olumsuz durumlar, sıkıntılar hayattan zevk almamızı engelliyor, bizi mutsuz bireylere dönüştürüyor. Ya da her şey yolunda giderken beklemediğimiz bir durum hayatımızın akışını bozabiliyor. Peki, biz bu durumlar karşısında ne yapmalıyız? Reem Nöropsikiyatri Merkezi’nden Dr. Mehmet Yavuz çözümleri sıralıyor...

Bilinçaltınız söz dinler

Bilinçaltı, mıknatıs gibi kendi inancına ve kendi realitesine uyan şeylerle rezonansa girer. Zihninizi sürekli olumlu fikirlerle besleyerek değiştirirseniz hayatınızı da değiştirebilirsiniz. Asla ‘Şunu yapamam, sınavı kazanamam, işe giremem’ gibi olumsuz cümleler kullanmayınız. Zira bilinçaltınız sözünüzü dinler, istediğiniz şeyi yapmak için gücünüzün ya da yeteneğinizin olmadığını düşünür ve buna göre sizi yönlendirir. Unutmayın bilinç neye inanırsa bilinçaltı ona odaklanır.

Düşünceleriniz değişsin

Yaşamınızın gidişatından memnun değilseniz yapacağınız ilk şey düşüncelerinizi değiştirmek olacaktır. Bu yaşadığınız kötü olaylar sadece sizin başınıza gelmiyor. Kış mevsiminde solan çiçeklerin bahar gelince açması gibi sıkıntılarda elbet gelip geçicidir. Burada asıl önemli olan sizin bu sıkıntı ile nasıl başa çıktığınızdır. Pozitif enerjinizi ortaya çıkarmak için; negatif enerji birikimini boşaltmak, sosyal ilişkileri dengelemek, sağlıklı beslenmek listenin başında geliyor. O boş bardağın dolu tarafı var, unutmayın!

Anı yaşayın

Ne yaşanırsa yaşansın zaman olgusu asla değişmez bir gerçektir. Geçmişi geçmişte bırakın. Bu durumdan nasıl kurtulacağınıza odaklanın. Bırakın geçmişte yapılan hatalar sizin için tecrübe olarak kalsın.

Hayata pozitif bakın

Olumsuz bir durumla karşılaştığınızda olayı akışına bırakıp her şey kötü olacak düşüncesi yerine, her şeyin iyi olacağını kendinize tekrarlayın. Yaşadığınız sıkıntılı durumun sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Olumlu düşünmek ve olumlu yaşamak için önce kendinize inanın ve güvenin. Değişim önce sizde başlar. Eğer hayata bakış açınız olumluysa çevrenizde sizi üzecek olaylardan da kendinizi uzak tutarsınız. Geçmişte yaşanılanları bir kenara bırakın ve yaşadığınız zamanın keyfini çıkarın.

Her şeyin iyi olacağını kendinize tekrarlayın. Unutmayın bilinç neye inanırsa bilinçaltı ona odaklanır.