Hafta bitmeden

BELKİ ÜSTÜMÜZDEN BİR KUŞ GEÇER!

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Yüksek Sadakat, garajistanbul sahnesinde, müzisyen dostları ile birlikte sahne alacak. ‘Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer’, ‘Kafile’, ‘Haydi Gel İçelim’, ‘Aşk Durdukça’, ‘Ben Seni Arayamam’ gibi hitleriyle tanınan, ülkenin en iyi rock gruplarından Yüksek Sadakat, Fuat Güner, Mirkelam, ve sürpriz isimlerle 13 Ocak’ta Garajistanbul’da!

7 OCAK - EROL EVGİN RÜZGARI

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, bu akşam Kültür ve Sanatın Merkezi TİM Show Center’da müzikseverlerle buluşuyor. ‘Altın Düetler’ albümüyle hayranlarının kalbinde yeniden taht kuran Erol Evgin konserde hayranları için sürprizler de hazırlıyor. Sanatçı konserde ölümsüz eserlerinin yanı sıra pop müziğin sevilen klasiklerini de seslendirecek.

7 OCAK - BAŞUCU ŞARKILARI

Türkiye’nin önemli sanatçılarından Zuhal Olcay, ‘Başucu Şarkıları 32 isimli yeni albümünün şarkılarını seslendireceği konseri ile bu akşam Kadıköy Sahne’de sevenleriyle buluşuyor. Dillerden düşmeyen şarkılarıyla kulakların pasını silmeye gelen Olcay, yeni albümünün dışında eski şarkılarını da seslendirecek.

13-14 OCAK - HER TELDEN KONSER

Türk rock müziğinin kilometre taşlarından Objektif grubu 13 Ocak Cuma, Balkan esintilerini funk ve jazz altyapılarıyla yeniden yorumlayan Kolektif İstanbul grubu ise 14 Ocak Cumartesi akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de müzikseverlerle buluşacak. Biletleri Biletix’ten ve Gayrettepe KATS Sahne’den temin edebilirsiniz.

13 OCAK - EN İYİ ROCK GRUPLARI BU SAHNEDE

Kış Sahnesi, Türkiye’nin eski ve yeni rock gruplarını bir araya getiriyor. Gripin, Pinhani, No Land ve Birileri, 13 Ocak Cuma günü KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşuyor. Yurt içi ve yurt dışındaki önemli birçok organizasyonda ülkemizi başarıyla temsil eden Gripin, son albümleri ‘Kediköy’ ile muhteşem bir geri dönüş yapan Pinhani, ‘Üzüme Bax’ adlı şarkısıyla adından söz ettiren No Land Kış Sahnesi’nde bir arada.

GÖRMEDEN OLMAZ

12-23 OCAK - YAKIN DÖNEM İSPANYOL SİNEMASI İSTANBUL’DA

Akbank Sanat, 12-28 Ocak 2017 tarihleri arasında, Yakın Dönem İspanyol Sineması’na ev sahipliği yapıyor. Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında İstanbul Cervantes Enstitüsü, İspanya Ankara Büyükelçiliği ve AECID’in işbirliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte;” Minik Ada, Kasa 507, Hepimiz Ölüyüz, Loreak ve Sen Uyurken isimli beş film İspanyolca orijinal ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.

8 OCAK - HAYAL GÜCÜNÜZÜ ZORLAYIN

Bir odanın içine dört mevsimi sığdırabilir misiniz? Odasında nasıl vakit geçireceğini bilmeden sıkılan bir çocuğun yardımına koşan bilge sinek Bay Cızbız’la tanışacak; Vivaldi’nin eşsiz müziğinden yararlanarak küçücük odanın içinde yarattığı dünyaya tanık olacaksınız. Danslarla ve görsel efektlerle zenginleşen oyunda çocuklar hem hayal güçlerinin sınırsızlığını, hem de müziğin nasıl bir anlatım gücüne sahip olduğunu keşfedecek. ‘Odada Dört Mevsim’ yarın UNIQ Hall sahnesinde...

12 OCAK - ATA DEMİRER GAZİNOSU

Ata Demirer, ‘tek kişilik’ gösterisi ve gazinosuyla BKM Tiyatro Sahnesi’nde. Başarılı komedyen, Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuara sahip. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor. Seyircinin hasretle beklediği mizah dolu hikâyelerinin de anlatıldığı ‘Ata Demirer Gazinosu’ 12 Ocak’ta.

16 OCAK - ŞAİRİN RÜYALARI

Galeri Eksen, 2017 yılının ilk sergisini Funda İyce Tuncel’in Şairin Rüyaları isimli sergisi ile kapılarını açtı. Tuvallerinde saklı kimlikleri, sorgulamaları, yaşanmışlıkların iz düşümünü sıklıkla gördüğümüz sanatçının eserleri 16 Ocak’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

11-18 OCAK- ENERJİK, ESPRİLİ VE SÜRPRİZLİ

Onur Şenay, Ümit İlban ve Pamela Spence’in birlikte rol aldığı ‘Aşk Listesi’ oyunu; enerjik temposu, esprili ve sürprizli metniyle izleyenlere çok eğlenceli bir akşam yaşatıyor. Oyun, iki yakın erkek arkadaşın, hayallerindeki sevgiliyi bulmak için başlayan ve giderek daha da gizemli bir hal alan maceralarını anlatıyor. Oyun 11 ve 18 Ocak’ta KATS Sahne’de.

12 OCAK - İLETİŞİM, HİLE VE SEVGİ ÜÇGENİ

Kelimelerimiz ne hissettiğimizi söylemeye yeter mi? İletişim, aile ve sevgi üçgenini hepimizin tanıdığı bir kabilenin ağzından anlatan oyun, sessizliğin gücünü sahneye taşıyor. Tuğçe Altuğ, Ayşe Lebriz Berkem, Barış Gönenen’in sahneye taşıdığı ‘Kabileler’ 12 Ocak’ta Massk Sahne’de.

HEMEN OKUMALI

KORKU AĞI-STEPHEN KİNG

Korku ve gerilim edebiyatının usta kalemi Stephen King’in unutulmaz kitabı ‘Korku Ağı’ bir kez daha okurlarla buluşuyor. 25 yıl aradan sonra yeniden çevrilen ve tam metin halinde okurla buluşacak olan kitap 12 Ocak’ta raflardaki yerini alacak.

İKNA MÜHENDİSLİĞİ BAŞAK TECER

Ülkemizde birçok farklı firmaya iletişim, ikna, performans yönetimi konularında eğitmenlik ve danışmanlık hizmeti sunmayı sürdüren Başak Tecer’in ilk kitabı Remzi Kitabevi tarafından yayınlandı. Yazar kitapta yıllarca medyada reklam satış konusunda yaşadığı deneyimleri, bilgiyle sentezleyerek tecrübelerini anlatıyor.

DİŞLER ÜLKESİNE YOLCULUK-KOSTA SARIOĞLU

diş fırçalamayı çocuklara sevdirecek olan kitap, iki kafadarın maceralarını anlatıyor. Özge ile Can pencereden bakınca evlerinin önünde diş macununa benzeyen bir uzay gemisi görür. Gemiden inen Dişler Ülkesi’nin muhafızları, kötü mikroplar Homurg ve Somurg’a karşı savaşmak için onlardan yardım isterler.

ARDA’NIN MUTFAĞI-ARDA TÜRKMEN

“Çocukluğumun ilk yılları hafif kilolu, hadi kabul edeyim tombul diyebileceğim kıvamda geçti. Oldum olası yemek yemeyi severdim, hâlâ da çok severim” diyen usta şef Arda Türkmen’in yeni kitabı raflardaki yerini aldı.

KEYİFLİ BİR HAFTA SONU DİLEYENLERE

D-Resort Göcek, şehrin kalabalığı ve stresinden uzakta huzurlu ve hareketli bir tatil geçirmek isteyen misafirlerine özel active week paketİ hazırladı. Yemyeşil bahçeleri, gurme restoran, D-Gym spor merkezinin yanı sıra D-SPA’sı ile her mevsim tatil sunan merkez, butik tatil anlayışı çerçevesinde konuklarına keyifli zaman geçirmeleri için ayrıcalıklı hizmet sunuyor.

BURCUNUZUN MUTFAKLA ARASI NASIL?

Eataly, yaşamdan ve yemekten daha fazla zevk alabilmek adına misafirleri için yine benzersiz bir deneyim şansı yaratıyor. Ocak ayı itibariyle Eataly Mutfak Atölyesi’nde her ay düzenlenecek “Burcuna Göre Pişir: Astro Gastro” derslerinde sevdikleriniz için hazırlayacağınız sofralarda yemekten alacağınız keyfi astrolojiyle arttırın.

YENİ YÜZÜYLE TANIŞMAYA HAZIR MISINIZ?

Dünya standartlarında hizmet verebilmenin temel koşulunun yenilikleri takip etmek olduğu düşüncesi ile hareket eden Renaissance Polat Istanbul Hotel yenilenen yüzü ile size benzersiz bir İstanbul deneyimi vaat ediyor. Otel; lobisinde, odalarında, balo ve toplantı salonlarında, Bar Noblesse’de gerçekleştirdiği renovasyon ile misafirlere kusursuz bir hizmet sunuyor.

PANOROMİK MANZARADA ÇAY KEYFİ

Gelenekselle modernin kusursuz birleşimiyle, misafirlerine unutulmaz deneyimler sunan The Grand Tarabya, şimdi de Boğaz’ın tüm ihtişamını doyasıya yaşatabilmek için, herkesi akşamüstü çay saatine bekliyor. İstanbul’un tek panoramik manzaralı otelinde beş çayı keyfini yaşamak ve birbirinden farklı lezzetleri deneyimlemek sizleri bekliyoR.