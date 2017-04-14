Hafta bitmeden

15 NİSAN/ MÜZİK DOLU HAFTA SONU

Kanyon ve Türkiye’nin ilk kurumsal YouTube kanalı Allianz Motto Müzik, bugün misafirlerine müzik, sohbet ve eğlence dolu bir gün vaat ediyor. Etkinlikte Motto Müzik programcısı Mehmet Turgut misafirler için özel bir fotoğraf atölyesi düzenlerken, Yekta Kopan, ‘Noktalı Virgül Kanyon Özel’ programının çekiminde Güldür Güldür Show’un oyuncularını ağırlayacak. Tunç ‘Turbo’ Dindaş da düzenleyeceği grafiti atölyesinin yanı sıra hiphop müziğin ünlü ikilisi Farazi & Kayra’yı da konuk edecek.

18 NİSAN / SANATÇILARIN DÜNYASINI YAKINDAN TANIYIN

Tiyatro Şenay, tiyatro sezonunun sonuna yaklaşılırken yepyeni bir komedi oyununu sahneye koyuyor. Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun yazıp Onur Şenay’ın yönettiği, Nur Gürkan’ın tek kişilik performansı ‘Nefertiti Silifke’de’, sanatçıların çektikleri zorlukları ve insanların birbirinden kopmaya başladığı bu zorlu dünyayı farklı bakış açısıyla ele alıyor. Tek perdelik oyun 18 Nisan’da Gayrettepe KATS Sahne’de.

16 NİSAN / DOĞANIN CANLANIŞINA TANIK OLUN

ANKAmall, eğitici ve öğretici çocuk aktivitelerine bir yenisini daha ekledi. Bahar mevsimi ile birlikte doğanın canlanışına tanık olan minikler belki de ilk kez tarım uygulaması ile tanışıyor. Atölyelerde farklı tarım uygulamalarını oyunlarla öğrenen minikler buğday ekim atölyesi kapsamında ekim uygulamasını, buğday hasat döngüsü atölyesinde hasat uygulamasını öğreniyor, eşleştirme kartları ile eğlenceli zeka oyunları oynuyorlar. Yarına kadar kapıları açık olan etkinlik, sadece çocukları değil anne ve babaları bekliyor.

11-14 MAYIS / BAHARIN TADI İSTANBUL’DA ÇIKAR

Türkiye’nin en geniş kapsamlı Gastronomi festivali, açık hava gurme lezzetler festivali ‘GurmeFest-İstanbul’ için geri sayım başladı. Sarıyer Event Garden bahçelerinde ilk kez gerçekleşecek olan festival, 11-14 Mayıs tarihleri arasında birbirinden renkli şovlarla yemek ve müzik tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatabilir. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz lezzetlerin, kültürel çeşitliliğin ve Türk mutfağının yaşatılması amacıyla gerçekleşecek olan festival yemek tutkunlarını bekliyor.

BİRAZ ADRENALİN VE MACERA

Vialand Tema Park’ta daha fazla eğlence, adrenalin ve macerayı keşfedip, sınırsız eğlence dünyasının kapılarını aralayabilirsiniz. Sıra dışı konsepti ile eğlencenin kapılarını aralayan mekanda, ‘Ailece sınırsız eğlence’ konsepti ve ‘360’, ‘Jet Ski’, ‘Maceraperest’, ‘Adalet Kulesi’ gibi üniteleriyle yediden 70’e herkes eğlenceye doyabilir.

29-30 NİSAN / ÇAY TİRYAKİLERİ BURAYA

29-30 Nisan tarihlerinde çay severlere, çay kültürü üzerine bir deneyim sunacak olan Uluslararası İstanbul Çay Festivali siyah çaylardan meyve ve bitki çaylarına kadar birçok çeşit ile çay tiryakilerine kapılarını açacak. Katılımcılar festival alanında dünya çay trendleri hakkında bilgi edinme, uzmanlardan doğru çay demleme teknikleri ve çay tadımı tüyolarını da öğrenme şansı yakalayacak.

15 -29 NİSAN / SANAT REHABİLİTE EDER

Sanatı bir yönüyle, bizi günlük koşuşturma ve kaygılarımızın ötesine taşıyan, hızla akan yaşamımızda rahatlatan bir es olarak düşünebiliriz. ‘Sanat rehabilite eder’ sergisi yaşam alanlarımızda, sanat eserlerine yer vermenin mekâna estetik katkılarının yanı sıra orada yaşayanların ruhuna da vurgu yapıyor. 29 Nisan’a kadar kapılarını açık olan sergide Aslıhan Kaplan Bayrak, Birim Aksüyek, Emine Akbucak, Enis Malik Duran, H. Avni Öztopçu, Hayri Ağan ve Öznur Eren’in eserlerini bulabilirsiniz.

15 NİSAN-9 TEMMUZ / 70’Lİ YILLARIN FENOMENİ İZMİR’DE

Arkas Holding, çağdaş Macar sanatçı ve ‘Op-Art’ akımının öncüsü Victor Vasarely’nin Türkiye’de açılan ilk retrospektif sergisi, İstanbul’dan sonra İzmir’de kapılarını açtı. 9 Temmuz’a kadar Arkas Sanat Merkezi’nde İzmirli sanatseverlerle buluşacak olan sergi sanatçının farklı sanat dönemlerine ait 90’a yakın çalışmasından oluşuyor.

13-14 MAYIS /KULAKLARINIZIN PASI SİLİNSİN

B-boy’ların nefes kesen kapışmalarının yanı sıra, dans ve grafitti workshoplarını bir araya getiren Red Bull BC One Camp, Hip Hop Jam Istanbul ile güçlerini birleştirdi. 13-14 Mayıs tarihlerinde Volkswagen Arena’da gerçekleşecek ‘Red Bull BC One Camp X Hip Hop Jam Istanbul’da sahne alacak isimler arasında Mode XL, Ayben, Server Uraz, Kamufle, 90BPM, Anıl Piyancı, Gazapizm, Allame, Joker, Tankurt Manas, Alaturka Mavzer, Ados, 9Canlı& Plak-A, Toprak Kardeşler ve DJ Hırs yer alıyor.

15 NİSAN / EN GÜZEL ŞARKILARIYLA…

Türk pop müziğinin yeni nesil popüler yorumcusu Emre Kaya, bu akşam Trump Cadde’de hayranları ile buluşacak. Bugüne kadar hem başka sanatçılara verdiği hem de kendi projelerinde yer alan tüm şarkıları ile zirveyi gören Kaya, akşam saat 18:30’da başlayacak konserde güçlü orkestrası, sahne şovu, geniş repertuvarı ve canlı performansı ile sevenlerinin karşısına çıkacak.

15-30 NİSAN / GELECEĞİN EN İYİ ŞEFİNİ ARIYORUZ

5’inci Geleneksel Burger Savaşları, gastronomi bölümü öğrencileri ve burger severleri bir araya getiriyor. Yılın teması ‘Türkiye’nin Yöresel Peynirleri’ olan yarışmada geleceğin burger şefleri lezzetli bir yarışın içinde olacak. ‘İyi Et İyi Burger’ mottosundan yola çıkan etkinliğe katılım 30 Nisan’a kadar devam ediyor. Yarışma ise 24 Mayıs’ta Uniq’de gerçekleşecek.

MEKAN

SAHİLDE DENİZ VE GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARIN

Akdeniz sahilinin incisi Antalya Belek’te doğal güzellikler içerisine konumlanan Calista Luxury Resort, hayatınızın en özel ve romantik anlarını unutamayacağınız bir deneyime dönüştürmek istiyor. Kusursuz bir balayı yaşatmak için çiftleri birçok hizmetle buluşturan otel, tatilinizi ilk dakikalarından son anına size özel imkanlar sunuyor.

HEM MİDEYE HEM KULAĞA

İtalyan restoranı Gina, kulağa da hitap ediyor. Her çarşamba akşamı Ata Marin grubunun canlı müzik performansının konuklara yemek boyunca eşlik ettiği mekan, klasik İtalyan lezzetlerini de farklı dokunuşlarla yeniden yorumluyor.

ENGİNARIN EN LEZZETLİ HALİ

Grand Hyatt Istanbul, damak tadı düşkünlerini ilkbaharın lezzet ve sağlık deposu enginar ile buluşturacak. 1-25 Mayıs tarihlerinde enginarın her çeşidi deneyimli ustalarının yorumuyla sunulacak. Otel, ilkbaharın gelmesi ile birlikte mutfaklarımızda yerini alan ve dünyanın en sağlıklı ve en lezzetli sebzelerinden olan enginardan oluşturulan menü enginar tutkunlarını bekliyor.

BİRLİKTE MUTLU BİR HAYATA ROMANTİK BAŞLANGIÇ

Unutulmaz Yeşilçam filmlerinin en mutlu aşk sahnelerine ev sahipliği yapan Murat Reis Ayvalık, şimdilerde çiftlerin film tadındaki evlilik törenlerine şahitlik ediyor. Hayatınızı sevdiğiniz insanla birleştireceğiniz gecede doğayla iç içe, dalga seslerinin huzuruyla dolu bir atmosfer tercih edenleri bekleyen mekan, Ege Denizi’nin tatlı esintisinde birbirlerine söz vermek isteyenleri bekliyor.

HEMEN OKUMALI

HİÇ YOKTAN İYİDİR PAKITA LAURENT AUDOUIN

Fransız çocuk edebiyatının sevilen kahramanı Rose-Lou’nun günlüklerinden oluşan dizinin ‘Herkes Yanılabilir Ben Bile’, ‘Tüm Kalbimle Sevdiğim Üvey Kardeşim’, ‘Hiç Yoktan İyidir’ ve ‘Rüküş de Olsam Güzelim’ kitapları çocuk okurlarla buluşuyor. Rose-Lou dizisinin dört kitabı, minik kitap kurtları için raflardaki yerini aldı.

İKİZ ARKADAŞLAR AYTÜL AKAL

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, birbirini çok seven iki yakın arkadaş Rüzgâr ve Acar’ın maceraları Aytül Akal etiketiyle raflardaki yerini aldı. ‘Çok Uslu Yaramazlar’ serisinin ilk kitabı ‘İkiz Arkadaşlar’da en çok anlaştıkları konu yaramazlık olan yakın arkadaşların maceralarını bulacaksınız.

YÜZÜNDE GÖZYAŞI YÜREĞİMDE SANCI- AHMET ORDU

Ahmet Ordu’nun ilk öykü kitabı ‘Yüzünde Gözyaşı Yüreğimde Sancı’ kitap tutkunları ile buluştu. 15 öyküden oluşan ‘Yüzünde Gözyaşı Yüreğimde Sancı’ Orta Anadolu insanından yola çıkarak ezilmiş, horlanmış bireylerin açmazlarını, özlemlerini küçük dünyalarından evrensel boyuta taşıyan bir eser.

İNTERNET VE PSİKOLOJİMİZ EROL GÖKA

Geleneklerin hükmünü yitirdiği, teknobiyoloji ve bilgi teknolojilerinin hükmettiği günümüzün dünyası büyük bir kırılma yaşadığına vurgu yapan Erol Göka internet ve psikolojimizdeki bu soruna cevaplar arıyor. ‘İnternet ve Psikolojimiz’ temkinli olmaya, aklıselime ve olup biteni birlikte derinlemesine düşünmeye davet ediyor.

KRALLIK’TA GOLF MICHAEL MURPHY

Yaşamın anlamını bulmak için Hindistan’a doğru yola koyulan genç bir adamın, efsanevi golf kulübü Burningbush’a uğraması ve hayatının tümüyle değişmesinin öyküsü. Michael Murphy imzalı ‘Krallık’ta Golf’ okuyucularını genç bir adamın maceralarla dolu hikayesiyle buluşturuyor.