Hafta bitmeden

5-9 TEMMUZ / MÜZİK ŞÖLENİNE HAZIR MISINIZ?

Kuşadası sahili, 2. Kuşadası Gençlik Festivali ile bir kez daha müzik dünyasının yıldızlarını ağırlıyor. Milyon Yapım organizasyonunda gerçekleşen festivalde MFÖ’den Moğollar’a, Mor ve Ötesi’nden Feridun Düzağaç’a, Teoman’dan Manga’ya, Şebnem Ferah’tan Hayko Cepkin’e 30’un üzerinde sanatçı ve grup 5-9 Temmuz tarihleri arasında Kuşadası sahilini iyi müzik ve eğlenceye doyuracak.

24 HAZİRAN / KULAKLARINIZIN PASI SİLİNSİN

The Sands Beach Club, Bodrum’a yeni bir beach club deneyimi getirmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin cennet resortunda zarif Fransız stilini servisleriyle buluşturarak keyifli bir ortamda plaj, restoran ve bar olarak yepyeni bir konsept ve hizmet sunmaya başlayan mekan, açılışını Ozan Doğulu ile birlikte bugün yapıyor.

MEKAN

25-26 HAZİRAN / DOĞAYLA İÇ İÇE BAYRAM

Hollywood ihtişamını Bodrum’a taşıyan Paramount Hotels & Resorts bayram tatili için birbirinden ayrıcalıklı programlar sunuyor. Torba Koyu’nda doğayla iç içe bir yaşam alanı hazırlayan mekan, Ramazan Bayramı’na özel programları ve müzik performansları ile dikkat çekiyor. Yarın dinamik müzikleri ile dikkat çeken Toom Pak Industrial, pazartesi ise müzik endüstrisinde egzotik balkan-gipsy ezgileriyle Gipsy Casual performans sergileyecek.