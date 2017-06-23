Hafta bitmeden
Bayram tatilini ailesiyle birlikte kutlamak isteyenleri birçok etkinlik bekliyor. Yazın artık tam olarak yüzünü gösterdiği bugünlerde, sizin için hazırladığımız ajanda sayfasına göz atabilirsiniz…
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
5-9 TEMMUZ / MÜZİK ŞÖLENİNE HAZIR MISINIZ?
Kuşadası sahili, 2. Kuşadası Gençlik Festivali ile bir kez daha müzik dünyasının yıldızlarını ağırlıyor. Milyon Yapım organizasyonunda gerçekleşen festivalde MFÖ’den Moğollar’a, Mor ve Ötesi’nden Feridun Düzağaç’a, Teoman’dan Manga’ya, Şebnem Ferah’tan Hayko Cepkin’e 30’un üzerinde sanatçı ve grup 5-9 Temmuz tarihleri arasında Kuşadası sahilini iyi müzik ve eğlenceye doyuracak.
24 HAZİRAN / KULAKLARINIZIN PASI SİLİNSİN
The Sands Beach Club, Bodrum’a yeni bir beach club deneyimi getirmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin cennet resortunda zarif Fransız stilini servisleriyle buluşturarak keyifli bir ortamda plaj, restoran ve bar olarak yepyeni bir konsept ve hizmet sunmaya başlayan mekan, açılışını Ozan Doğulu ile birlikte bugün yapıyor.
MEKAN
25-26 HAZİRAN / DOĞAYLA İÇ İÇE BAYRAM
Hollywood ihtişamını Bodrum’a taşıyan Paramount Hotels & Resorts bayram tatili için birbirinden ayrıcalıklı programlar sunuyor. Torba Koyu’nda doğayla iç içe bir yaşam alanı hazırlayan mekan, Ramazan Bayramı’na özel programları ve müzik performansları ile dikkat çekiyor. Yarın dinamik müzikleri ile dikkat çeken Toom Pak Industrial, pazartesi ise müzik endüstrisinde egzotik balkan-gipsy ezgileriyle Gipsy Casual performans sergileyecek.
UZAKLAŞMAK İSTEYENLERE
İstanbul’un en yakın kaçış noktası olmayı hedefleyen Elio Sedef, tüm güzel ve özel günlerinizde sizlere kapılarını sonuna kadar açıyor. Marmara Denizi’nin en gözdesi Sedef Adası’nda hizmet veren otel, şehir karmaşasından kaçmak isteyenlerin uğrak noktası.
GÖRMEDEN OLMAZ
UÇURTMA ATÖLYESİ
Zorlu Avm’nin yarın Uçurtma Atölyesi’nde çocuklar, yaz aylarının en eğlenceli oyuncağı uçurtmanın nasıl yapıldığını öğrenecek, kendi uçurtmalarıyla eğlencenin tadını çıkaracaklar. Etkinliklerin tümüne katılım ise ücretsiz.
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