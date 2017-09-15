Hafta bitmeden

HİP HOP USTALARI İSTANBUL’DA / 30 EYLÜL

Hip Hop müziğin dünyaca ünlü ustaları ile Türkiye’deki temsilcileri ve Hip Hop severler, 30 Eylül 2017’de İstanbul Küçük Çiftlik Park’ta, Türkiye’nin ilk Uluslararası Hip Hop Kültürü festivali olan Free Flow Festival’de buluşmaya hazırlanıyor. 30 Eylül’de, gündüzden geceye uzanan festivalde, Hip Hop müziğinin önde gelen Türk ve ABD’li isimleri sahne alacak. İyi müziğin kaliteli temsilcilerine, sahneleriyle yeteneklerini sergileyecek olan Break Dansçılar ve Graffiti sanatçıları eşlik edecek.

HEYKELİN SESİ / 16-EYLÜL 20 KASIM

Four Seasons Hotel Sultanahmet, Koray Ariş’in Ses Veren heykelleri ile birlikte ziyaretçilerine etkileyici bir atmosfer sunuyor. Floransa, Belgrad ve Budapeşte’nin de aralarında olduğu pek çok Avrupa kentinde eserleri sergilenen Eriş, Heykelin Sesi sergisi ile kendine özgü form dünyasından, sanatın insanların hayatındaki yerini sorgulayan kavramsal alanlara doğru bir geçiş yapıyor. Sergi 20 Kasım’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.