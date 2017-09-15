Hafta bitmeden
Okulların açılması, tatilin bitmesi derken hepimizi bir stres sardı. Bu yüzden kendinize vakit ayırmanın tam zamanı. Şehrin sokaklarında kaybolmak istiyorsanız sizin için seçtiklerimize göz atabilirsiniz.
DORAEMON ARKADAŞLARIYLA BULUŞUYOR / 16-17 EYLÜL
Trump Alışveriş Merkezi, bugün ve yarın çocukların çok sevdiği robot kedi Doraemon ve arkadaşlarını okula dönüş etkinlikleri kapsamında çocuklarla buluşturacak. Doraemon ve arkadaşları, Trumpland Turuncu alanda kurulacak özel sahnede birbirinden özel şovlar gerçekleştirecek. 12:00, 14:00, 16:00 ve 18:00 saatlerinde gerçekleşecek şovda tüm çocuklar, unutulmaz çizgi kahramanlar ile birlikte çok eğlenecek ve hafta sonunun tadını çıkaracaklar. Etkinliğe katılım ise ücretsiz.
HİP HOP USTALARI İSTANBUL’DA / 30 EYLÜL
Hip Hop müziğin dünyaca ünlü ustaları ile Türkiye’deki temsilcileri ve Hip Hop severler, 30 Eylül 2017’de İstanbul Küçük Çiftlik Park’ta, Türkiye’nin ilk Uluslararası Hip Hop Kültürü festivali olan Free Flow Festival’de buluşmaya hazırlanıyor. 30 Eylül’de, gündüzden geceye uzanan festivalde, Hip Hop müziğinin önde gelen Türk ve ABD’li isimleri sahne alacak. İyi müziğin kaliteli temsilcilerine, sahneleriyle yeteneklerini sergileyecek olan Break Dansçılar ve Graffiti sanatçıları eşlik edecek.
HEYKELİN SESİ / 16-EYLÜL 20 KASIM
Four Seasons Hotel Sultanahmet, Koray Ariş’in Ses Veren heykelleri ile birlikte ziyaretçilerine etkileyici bir atmosfer sunuyor. Floransa, Belgrad ve Budapeşte’nin de aralarında olduğu pek çok Avrupa kentinde eserleri sergilenen Eriş, Heykelin Sesi sergisi ile kendine özgü form dünyasından, sanatın insanların hayatındaki yerini sorgulayan kavramsal alanlara doğru bir geçiş yapıyor. Sergi 20 Kasım’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
KULAKLARINIZIN PASI SİLİNSİN
Türk pop müziğinin en başarılı yorumcularından Ayşegül Aldinç ve imzasını attığı kaliteli projeler ile adından söz ettiren Gökhan Türkmen, Akbatı AVYM’nin altıncı yaş kutlamalarında aynı sahneyi paylaşacak. Bugün saat 16.00’da başlayacak konserde pop müziğin iki büyük ismi hem birlikte sahne alacak hem de solo performans sergileyecek.
BOĞAZA KARŞI LEZZET DENEYİMİ
Kahvenizi yudumlayıp yemeğinizi yerken boğaz manzarasını da seyretmek istiyorsanız, İstinye sahilinde yer alan Liman Cafe ve Lounge sizi bekliyor. Dünya mutfağının eşsiz lezzetleri, pazar kahvaltıları, liman burgerı ve makarna çeşitleri ile müşterileri ile buluşan mekan, lezzeti ve keyfi tek adreste buluşturuyor. Mekan, ev yapımı limonatasıyla yemek öncesi manzaraya karşı günü batırmak isteyen konukları lezzetli bir yolculuğa davet ediyor.
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