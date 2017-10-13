Hafta bitmeden
İstanbul semalarında Hezarfen misali uçmak, yeni bir yaşam için adım atmak ve müzik dolu akşamlar yaşamak için ideal bir hafta! Tek yapmanız gereken önerilerimize kulak verip etkinliklerdeki yerinizi ayırtmak…
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
Fransız masalının canavarı sahnede
18 EKİM
Performanslarında taktığı Sardinya karnaval maskesi ile Fransız masalından fırlayan bir canavarı andıran gizemli piyanist Lambert, 18 Ekim Çarşamba günü Akbank Sanat’ın konuğu oluyor. Sanatçı kendisine eşlik edecek bir gitarist ile José Gonzalez, Phoenix, Boy, Moderat gibi müzisyenlerin parçalarını yeniden yorumlayacak. Satie’den yola çıkıp, romantik pop ve modal caza kadar uzanan bu geniş repertuarı kaçırmamak için etkinliği ajandanıza not edebilirsiniz.
Hayatınızı düzene sokun
Sofa Hotel Green Spa’da sağlık yaşam danışmanlığı verilmeye başlandı. Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü, amino asitler ve önemi, alkali beslenme, mental performans için beslenme, sağlıklı bağırsaklar için beslenme gibi başlıklar altında danışmanlık veren merkez hayatını düzene sokmak isteyenleri bekliyor.
Elektronik müziğe ne dersiniz?
18 EKİM
Alternatif müzik sahnesinin özgün isimlerinden Nejat Dimili’nin ilk albümü Ambivalans’ın ilk konseri 18 Ekim’de Salon İKSV’de gerçekleşecek. Alman plak şirketi Timezone Records etiketiyle yayınlanan ve tüm söz, müzik ve prodüktörlüğünü Dimili’nin üstlendiği albüm, elektronik müziği ve slowcore’u buluşturuyor.
İstanbul manzarasına karşı
19 EKİM
Soul Rock ve Caz müziği sanatçısı Su Soley canlı performansıyla 19 Ekim’de The Ritz-Carlton, İstanbul Bleu Lounge sahnesinde olacak. İstanbul manzarası eşliğinde müzik dolu bir akşam geçirmek için şimdiden rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.
Hezarfen yeniden göklerde
28 EKİM
1632 yılında Galata Kulesi’nden Üsküdar’a kadar uçan Hezarfen Ahmet Çelebi’nin girişimi, European Outdoor Film Tour (EOFT) tarafından 28 Ekim’de tekrarlanacak. EOFT’de film etkinliğinin yanı sıra Galata’dan atlayış, Haliç’te kano yarışı, Kaş’ta dalış ve Rize’de rafting gibi aktiviteleri deneyimle şansımız olacak.
SAĞLIKLI YAŞAM EĞİTİMİ
26-29 EKİM
Değişime hazır mısınız? Mutluluğun formülünü keşfedip sağlıklı yaşam felsefesinin mucizelerine tanıklık etmek isteyenler 26-29 Ekim’de Eskişehir Tasigo Hotel’s’de düzenlenecek Yeni Bir Hayat programına davetli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Doç. Dr. Haluk Saçaklı yönetimindeki program, sağlıklı ve uzun yaşam felsefesini arzulayan kişilerin buluşma noktası olacak.
Çocuklar için sanat
Suadiye Sanat Atölyeleri’nin Çocuklar İçin Çocuklarla Sanat etkinliği bugün 13.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek. Çocuklar sanatçılarla birlikte sanat dolu bir gün geçirecek. Ortaya çıkan eserler lösemili çocuklar yararına sergilenecek.
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