Hafta bitmeden

Fransız masalının canavarı sahnede

18 EKİM

Performanslarında taktığı Sardinya karnaval maskesi ile Fransız masalından fırlayan bir canavarı andıran gizemli piyanist Lambert, 18 Ekim Çarşamba günü Akbank Sanat’ın konuğu oluyor. Sanatçı kendisine eşlik edecek bir gitarist ile José Gonzalez, Phoenix, Boy, Moderat gibi müzisyenlerin parçalarını yeniden yorumlayacak. Satie’den yola çıkıp, romantik pop ve modal caza kadar uzanan bu geniş repertuarı kaçırmamak için etkinliği ajandanıza not edebilirsiniz.