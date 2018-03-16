HAZIRLAYAN: FATMA ERSOYfersoy@stargazete.com

KAHVALTI

Sultanahmet Mahallesi Akbıyık Caddesinde bulunan Saade Kahvaltı, kahvaltı severlerin ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Bu nedenle mekana gelmeden önce rezervasyon yaptırmanız sizin için iyi olur. Sınırsız çay hizmetinin olduğu mekanda özellikle otlu cevizli peyniri ve reçelli loru deneyin.