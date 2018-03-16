HAZIRLAYAN: FATMA ERSOYfersoy@stargazete.com
Güneşli bir hafta sonunun özlemini çekenler bugünü ve yarını iyi değerlendirmeli. Sizler için Eminönü’nde güneşli havanın keyfini çıkarabileceğiniz lezzet rotalarını derledik.
KAHVALTI
Sultanahmet Mahallesi Akbıyık Caddesinde bulunan Saade Kahvaltı, kahvaltı severlerin ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Bu nedenle mekana gelmeden önce rezervasyon yaptırmanız sizin için iyi olur. Sınırsız çay hizmetinin olduğu mekanda özellikle otlu cevizli peyniri ve reçelli loru deneyin.
KAHVE SAATİ
Sıra geldi kahveye! Hobyar Mahallesi Arpacılar Caddesinde yer alan Coffeetopia, kahve saatinizi şenlendirecek lezzetlere sahip. Hızlı servis ve nezih bir ortam sunan mekanda hemen her çeşit kahve içebilirsiniz. Özellikle cortado, vienna, affogato ya da soğuk kahvelerin tadına bakmayı unutmayın.
ÖĞLE YEMEĞİ
Hobyar Mahallesi Hamidiye Caddesindeki Fileto by Osman Kasap, ete düşkünlerin ağızlarını sulandıran mekanlardan. 1923’ten beri hizmet veren mekanın ambiyansı ise oldukça iyi. Yolunuz düşerse artisan kaşkaval burgeri, dana veya kuzu fileto by Osman kasabı ya da kaşarlı köftenin tadına bakın.
ÇAY MOLASI
Demirtaş Mahallesi, Nazır İzzet Efendi Sokakta bulunan Ağa Kapısı, muhteşem boğaz manzarasına karşı çayını yudumlamak isteyenlerin sevdiği mekanlardan. Terasında yer bulabilirseniz, birbirinden lezzetli bitki ya da Osmanlı çaylarını deneyin. Özellikle Sudan, gül, sinameki, şifa, Buhara ya da ikinci bahar çayını deneyin.
TATLI ADRESİ
Bağdat Caddesi Havacı Binbaşı Mehmet Sokakta yer alan Le Pain Quotidien, tatlılarıyla göz dolduruyor. Tatlı şöleninin yaşandığı mekanda, çikolatalı mus bomba, kahveli ekler, makaron trio, çilekli veya limonlu tart, çikolata-espressolu tart, cevizli karamelli tart veya keten tohumu puding deneyebilirsiniz.
AKŞAM YEMEĞİ
Hocapaşa Mahallesi Ebussuut Caddesindeki Olive Anatolian Restaurant, şık tasarımı ve muhteşem boğaz manzarasıyla akşam yemeğini özelleştirmek isteyenler için ideal. Dilerseniz akşam yemeğinizde saç oruğu, fıstıklı somon, nar soslu karides, sultan kebap, veya kuzu saray sarması yiyebilirsiniz.
ATIŞTIRMALIK
Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesinde bulunan Kral Kokoreç, akşamı atıştırmalıksız kapatmak istemeyenlerin uğrak noktası. Mekanın meşhur kokorecinin lezzeti ise bir kaç gün sütte bekletilmesi ve içinde uykulukla pişirilmesinden geçiyor. Pide arası ya da iri kıyım kokoreci tatmayı unutmayın.
ALTERNATİF
Rüstem Paşa Mahallesi Cömerttürk Sokakta yer alan Meşhur Tahtakale Pilavcısı, uygun fiyata nostaljik lezzet tatmak isteyenlerin vazgeçemediği mekanlardan. Tavuklu pilav, turşu, ayran üçlüsünün tadını çıkartmak istiyorsanız buraya uğramayı unutmayın.
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