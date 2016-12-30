Hediye alışverişine saatler kala...

MODA

İster kendinize ister sevdiklerinize

Defacto, hem kendini hem de sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için birbirinden şık ve trendi hediye alternatifleri sunuyor. Parfümden pijamaya, gömlekten saate uzanan geniş ürün yelpazesine sahip markada seçenekler sizi bekliyor.

Modern dokunuşlar

Gamze Saraçoğlu kreatif direktörlüğünde hazırlanan üçüncü koleksiyonda özel derilerinin yanı sıra farklı malzemelerin birlikte kullanılması da dikkat çekiyor. Erkek koleksiyonunda modern dokunuşlar modellerin albenisini artırıyor.

KİŞİSEL BAKIM

Işıldayan güçlü saçlar için

Lidyana.com ile işbirliğine giden Ashley Joy, paraben içermeyen doğal formülleriyle sağlığını kaybeden güçsüz saçlar için yılbaşına özel doğal ve sağlıklı bakım paketleri sunuyor. Yılbaşı paketlerinde; argan&zeytinyağlı şampuan, bakım yağı, bakım serumu ve bakım spreyi yer alıyor.

Quantum’un iyileştirici gücünü hissedin

Bioxcin Quantum Bio-Activ Serum, içeriğindeki flavonoidler, vitaminler ve mineraller ile de saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı oluyor. Daha kalın, gür saç telleri sağlayan ve dökülmeyi önleyen etkisiyle öne çıkan serum saçlarda uyanışın, gücün ve sağlığın gücünü simgeliyor.

LEZZET

Bir kutu dolusu keyif

Vakko Chocolate’ın yeni yıla özel tatları, özgün kutularıyla en özel yılbaşı hediyelerine dönüşüyor. 3’lü Truffle Setler; gold, gümüş ve bronz renkli kutuları ve özel paketiyle Praline çeşitleriyse hem göze hem damağa hitap ediyor.

Süt kokan taze peynirler

Hasanbey.com, mandırada yeni sağılmış sütlerden ürettiği peynirleri ve dalından topladığı taze sebzelerini sağlıklı, doğal ve leziz beslenmek isteyenler için üretiyor.

Marka tutkunlarına

Beymen, yeni yıla sayılı günler kala hediye seçiminde kararsız kalanlar için dünyaca ünlü markaların kış koleksiyonlarından farklı bütçelere uygun birbirinden şık ve özgün hediye alternatifi sunuyor.

DEKORASYON

Yastık deyip geçme

Sevdiklerinize armağan edebileceğiniz mükemmel bir hediye arayışındaysanız Yastık By Rıfat Özbek’te sizleri birbirinden şık tasarımlar bekliyor.

El emeği göz nuru

Sevdiklerinize hediyesi almak isterseniz el yapımı ve kişiselleştirilebilen bir ürünü tercih edebilirsiniz. suzininrenkleri/instagram.comhesabından fabrikasyon ürünler yerine her biri el emeği olan quarella resimleri alabilirsiniz.

AKSESUAR

Teknolojik metaryeller

Rado’nun tüy hafifliğindeki HyperChrome Ultra Light modeli monokrom koyu gri rengi ve kolay ayarlanması ile sadeliğin bir temsili...

Tüm dilekleriniz gerçek olsun

İçinde sevgi, barış, mutluluk, huzur gibi iyi dileklerin yer aldığı Firuz kolye, yeni bir senede dileklerinizin gerçek olması için tasarlanmış. Gülaylar, 500 TL ve üzeri alışverişlerde kolyeyi hediye ediyor.

Hayatına renk kat

Doğaya hakim kültürlerden esinlenen Happy-Nes renkli tasarımları her gün kullandığımız ürünlerle bir araya getirerek hayatınızı renklendirmeye hazırlanıyor. El emeği ürünlere www.happy-nes.com adresinden ulaşabilirsiniz.