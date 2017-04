Hediye almanın tam zamanı

OYUNCAK

Üç tekerlekle eğlence turu

Panel Kırtasiye baharın gelişini rengarenk scooterlarla kutluyor. Çocuklar için dizayn ödüllü Micro Scooter’ın 3 tekerleği ve yere çok yakın olması sayesinde çok küçük yaştaki çocuklar dahi scooterı kolayca öğrenme imkanına sahip oluyor. Üstelik her 100 TL’ye 15 TL hediye çeki kazanma fırsatı sunuyor.

Maşa ile koca ayı

Sevimli Maşa bebeklerinden Koca Ayı peluşlarına, Maşa’nın Evi’nden Oyun Parkı’na, Maşa ile Koca Ayı’nın paten ve scooterlarına kadar pek çok ürün Toyzz Shop mağazalarında çocukları bekliyor. Özgürlüğün tadı renkli Scooter’larda

Sportif bir hediyeyle sevindirin!

Rengarenk spor ayakkabılarından scooterlara, tenis raketlerinden iki saniyede açılan kamp çadırlarına, patenlerden portatif futbol kalelerine, basket toplarından bale kıyafetlerine kadar çocuklarınızı mutlu edecek pek çok hediye seçeneği uygun fiyatlara Decathlon mağazalarında.

Yetişkinleri imrendiren şıklık

Altınbaş, Kids Koleksiyonu ile birbirinden şık ve eğlenceli seçenekler sunuyor. Renkli taşlar ve eğlenceli figürlerle süslenmiş bileklikler, küpeler ve kolyeler çocuklar için hediye alternatifleri sunuyor.

Okula giderken çantasında bulunsun

Mac in a Sac markasının, özel kılıflı yeni yağmurluğu Packaway, çocuklar için de cıvıl cıvıl alternatifler sunuyor. Ürün, suya dayanıklı kumaşı ve nefes alabilir yapısı ile çocukların okula gidiş gelişlerinden bisiklet sürmeye kadar dışarıda bulundukları her an, onu yağmurda ıslanmaktan koruyor.

DEKORASYON

Hayalleri süsleyen kahramanlar

TAÇ’ın Barbie Dream ve Disney Mickey Goal lisanslı nevresim takımlarıyla minikler en sevdikleri kahramanlarla uykuya dalabilir. Yüzde 100 pamuk olan bu takımlara online satış üzerinden de ulaşabilirsiniz.

MODA

Özel koleskiyon

LC Waikiki, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sunduğu koleksiyonunda hem erkek hem de kız grubunda şık kombinler sunuyor. Kız çocuklarının favorisi olan tütü etekler başı çekerken, fırfırlı ve uçuş uçuş etekler birbirinden canlı renklerle yer alıyor. Erkek çocuklarında ise papyonla kombinlenen gömlekler hem rahatlığın hem de şıklığın simgesi gibi görünüyor.

Minik ayaklar

rengarenk adımlar Küçüklerin heyecanla beklediği bayramı, Deichmann’ın eğlenceli koleksiyonuyla çocukların ayaklarına taşıyor. Baharın sıcak tonlarının yansıdığı özgün tasarımlar çocukları, bu özel günde mutlu edebilir.

Alışverişi mutluluğa dönüştürün

Sneaker modasını çocukların ayağına getiren Sport in Street’de, mavi, yeşil, kırmızı, pembe ve turuncu renklerin eşlik ettiği sportif şık ve rahat modeller çocukların rahat adımlar atmasını sağlıyor. O güne özel yaptığı kampanyalar ile de çocuklarınızla yapacağınız alışveriş keyfini, eğlenceye dönüştürüyor.

KİŞİSEL BAKIM

Güneşli havanın tadını sağlıkla çıkarın

Çocuk Bayramı’nı tatilde, statta ya da parklarda kutlayacak tüm çocukların güneşin zararlı UVA, UVB ve IR ışınlarından korunması gerekli. Daylong Kids SPF 50 ile çocuklar güneşli havanın tadını güvenle çıkarabilir.