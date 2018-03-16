İçine kapanık çocuklar turuncuyu öğrenme güçlüğü olanlar ise maviyi seçmeli

Çocuklar dünyaya gelmeden onların yerine çoktan renkleri seçilir. Bu renkler çoğu zaman kızsa pembe, erkekse mavi olur. Ancak renkler çocuk psikolojisinde çok önemli bir yer tutuyor.

“Çocukların renklere fazla maruz kalması nefes alışverişinde, nabızda, kas gerginliğinde değişiklik oluşturabilir. Eksik uyarım ise huzursuzluk, uykusuzluk ve konsantrasyon bozukluğuna neden olabilir” diyen uzman psikolog Ayben Ertem’e göre 3-4 yaşlarından itibaren tercihleri oturmaya başlayan çocukların renk seçimini daha öncesinde ebeveynler yapabilir. Ertem ile çocuk psikolojisi etkileyen renk tercihlerini konuştuk.

- Çocuk psikolojisinde renklerin ne tür etkileri var?

Renkler, vücut fonksiyonlarını, zihni ve duyguları etkiler. Heyecanlandırır, ilham verir, sakinleştirir, endişe oluşturur ya da huzur verir. Bu etkilerin çocuklarda yansıması daha fazladır. Çocukların renklere fazla maruz kalması nefes alışverişinde, nabızda, kas gerginliğinde değişiklik oluşturabilir. Eksik uyarım ise huzursuzluk, uykusuzluk ve konsantrasyon bozukluğuna da yol açabilir.

SICAK RENK ENERJİSİ

Çocukların yaşı renk kullanımında oldukça önemli. Okul öncesi çocuklar, ilköğretimde okuyanlar, ergenler ve lise öğrencilerinin hem renk tercihleri birbirinden farklıdır hem de onlara iyi gelen renkler fark gösterir. Okul öncesi ve ilkokul çocuğu için daha sıcak renkler tercih edilirken, ergen ve lise öğrencilerinde daha soğuk renkler tercih edilir. Soğuk renkler hormonal dengeyi sağlamada fayda sağlar. Sıcak ama yumuşak renkler enerji verir.

- Ebeveynlerin renk seçimi ne kadar doğru?

3-4 yaşlarından itibaren renk seçimlerinde çocukların tercihleri göz önüne alınsa da bazı durumlarda ebeveynin müdahale etmesi gerekebilir. Örneğin enerjik kırmızı çok hareketli bir çocukla birleştiğinde çocuk bütün gün zıplayarak etrafta dolaşabilir. İçine kapanık çocuklar mavi renk tercihi yerine sosyalleşmeyi de teşvik eden turuncu rengi tercih edebilirler.

- Çocukların özel alanı olan odaların dekorasyonunda en çok hangi renk tercih ediliyor?

Türkiye’de geçmiş yıllara nazaran renk daha fazla kullanılmaya başlandı. Eskiden daha çok kir göstermeyen, daha nötr renkler tercih edilirken şimdi biraz daha renk girdi evlere hatta okullara. Oyun odalarında çocukların enerjisini de atacak canlı parlak renkler kullanılıyor ama daha fazla olabilir.

- Peki ya onları olumsuz etkileyen renkler neler?

Enerjik bir çocuğu kız ya da erkek fark etmeden çok fazla parlak ve canlı renkler -özellikle kırmızı- daha hareketli yapabilir. Canlı ve sıcak renk kullanımı daha kısıtlı olmalıdır. İçine kapanık çocuklarda biraz enerji bekleriz turuncu bunun için idealdir. Otistik spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğünde olan çocuklar da çok canlı, parlak renklerin olduğu ortamlarda dikkatlerini veremezler. Daha sakinleştirici mavi ve yeşil tonları onları hem dinginleştirir hem de dikkatlerini verebilirler.