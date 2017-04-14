İlhamınızı doğadan alın

MODA

Organik tutkunlarına

Divarese, doğaya olan duyarlılığını bir adım öteye taşıyarak doğada yüzde 100 çözünebilir malzemelerden Organico koleksiyonu hazırladı. Organik ketenden üretilip, hiçbir kimyasal işlemden geçmeyen espadril ve terlik modelleri yaz günlerinin favorisi olmaya aday görünüyor.

Romantik ve büyüleyici bir yolculuk...

Vakko imzalı ilkbahar-yaz Couture koleksiyonu, kadınları romantik ve büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Genç ve rafine bir tavrın hakim olduğu koleksiyonda fırfırlar ve 3D floral etkiler romantik silüetler yer alıyor.

Tabulara meydan okuyun

Adidas Originals, Alexander Wang iş birliğiyle tasarlanan kapsül koleksiyon Türkiye’de! Kadın ve erkek moda severlerin beğenisine sunulan koleksiyondaki en dikkat çeken detay markanın ikonik trefoil logosunun ters çevrilerek kullanılması. Tabuları yıkan koleksiyon, standart marka geleneklerini alt üst ediyor.

Davetlere hazır olun

İpekyol abiye koleksiyonu, el işçiliği ve ulaşılabilir couture anlayışıyla mezuniyet geceleri ve yaz davetleri için birbirinden şık seçenekler sunuyor. Dantel şifon ve saten kumaşlarda hayat bulan koleksiyon 18 parçadan oluşuyor.

DEKORASYON

Sağlıklı kahvaltılar eğlenceli krepler…

Yeni Tefal Baykuş krep tavası, tasarımında kullanılan baykuş karakteriyle mutfaklara eğlence getiriyor. Yapışmaz kaplama özelliğiyle dağılma sorununa engel olan tavayla eğlenceli krepler hazırlayabilirsiniz.

TEMİZLİK

Sıvı sabunda kişiye özel parfüm seçeneği

Her zevke hitap etmek amacıyla dört ayrı parfüm seçeneği sunan ABC sıvı sabunda gül buketi, lavanta bahçesi, deniz esintisi, bal ve süt çeşitleri bulunuyor. 500 ml., iki litre ve dört litre olmak üzere üç ayrı boyda satışa sunulan sabun tüm aile fertlerine hitap etmeyi hedefliyor.

KİŞİSEL BAKIM

Zeytinle gelen gençlik iksiri

Klorane zeytin özlü yaşlanma karşıtı hacim ve dolgunluk spreyi ile saçlarınızda anti-aging gücünü yakalayabilirsiniz. Ürün, saçınızın yıpranmasını engellerken hasarlara karşı da koruma sağlıyor.

Doğayı ve teni koruyan losyon

Kozmetiklerde deniz canlılarını tehdit eden mikro taneciklere Oriflame Love Nature serisi ‘dur’ dedi. Nane ve ahududu içerikli losyon ile teninizi ve içinizi rahatlatabilirsiniz.

Epilasyon yenilenme ve masaj bir arada Braun, yeni

yüz masaj ve canlandırma başlığı ve yeni cilt sıkılaştırma başlığı vücudunuzdaki kıvrımları takip ederek kan akışını aktif hale getiriyor. Vücut ve yüz güzelliğinizi korumanıza yardımcı oluyor.