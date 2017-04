Özgün: İyi şarkı kötü şarkıyı döver

‘Gelmiyor Musun’ hayırlı olsun. Kendi şarkınızla çıkmak yerine bir Buray şarkısı tercih ettiniz neden?

Tarzlarımız yakın Buray ile ben zaten her yaptığım şarkı iyi oldu ve söyleyeyim gibi bir kaygı taşımıyorum. Elimdeki şarkılardan daha iyi bir şarkı bulmuşsam onu söylemeyi tercih ediyorum.

Neden albüm yapmadınız da bir tekli ile çıktınız?

Albüm yapmak çok pahalı bir iş. Üstüne bir de albüm satışları yok. Herkes dijitalden dinliyor. Yapımcılar da eskisi kadar sanatçılara destek vermiyor. Albüm yapmakla da bitmiyor klip çekmek gerekiyor yoksa şarkılarınız duyulmuyor derken dinleyiciler de artık bir albüm çıksın da bütün şarkıları dinliyim diye beklemiyor.

Ama yine de bu dinleyiciye biraz haksızlık olmuyor mu?

Olmuyor çünkü dinleyici artık albüm satın almıyor. Onlar esas bize haksızlık yapıyor.

Bu yüzden mi üç ayda bir yeni şarkı çıkıyor?

Hızlı bir tüketim var. Bu hızlı tüketime karşı üretimde de her zaman kaliteli iş çıkmıyor. Bu yüzden de çoğu hemen unutulup gidiyor. Eskiden üç-beş yıl kapanılır bir albüm üzerine çalışılır emek harcanırdı. O emeğin karşılığı da konserlerde, festivallerde alınırdı. Ama şimdi eskisi gibi ne konserler ne de festivaller oluyor. Dolayısıyla sektör başka bir hal aldı. Buna ayak uydurmak zorundasınız. Keza single yapmak da kolay bir iş değil. Tek atımlık bir kurşununuz var. Eğer tutmazsa riskiniz büyük.

Klipte eşinizi dostunuzu oynattınız neden?

Evet etrafımda olan sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım oyandı klipte. Bir masa sahnesi vardı. Etrafında tüm dostların oturduğu ve kutlama yaptığı. O sahne için birbirini tanımayan insanlar kullanacağımıza hakikaten dost olan samimi insanları kullanalım dedik ve klip ortaya çıktı. Bize de hatıra oldu.

Siz slov şarkıların prensi gibisiniz…

Ben genel olarak bir slov bir hareketli şarkı yapmaya çalışıyorum. Ama müzik farklı bir duygu işi istediğiniz yerde istediğiniz müziği dinleme özgürlüğünüz var. Yaz gelince herkes hareketli bir şarkı yapıyor zaten. Ama slovlara da ihtiyacımız var.

O zaman müziğin bir matematik işi olduğuna inanmıyorsunuz?

Tek bir doğru var müzikte iyi şarkı kötü şarkıyı her zaman döver.

İlk kime dinletiyorsunuz şarkılarınızı?

Eşime dinletiyorum çünkü genelde yanımda oluyor. Eşim bir de aklına geleni direk söyler nettir. O yüzden onun fikirlerine önem veririm. Ben kendimi çok fazla eleştiremem ama eşim eleştirir.

Bir de bir spor markası sponsor oldu ve spor hayatınızda ön plana çıkmaya başladı. Nedir bu değişimin sebebi?

Ben aynanın karşısında kendime baktığım zaman hep fazla kilolarımı görüyordum. Hayalimde sahip olmak istediğim bir vücut vardı ve ben ondan uzaktım. Sonra spora başlayınca çok sevdim ve git gide sonuç alamaya başlayınca hayatımın da olumlu yönde nasıl değiştiğini gördüm. Özgüvenim arttı, cildim düzeldi, enerjim arttı… Hedefim birkaç spor dergisinde yer almaktı. Onu da başardım sonra o spor markası da bu değişimi gördü ve sponsor oldu.

Evlilik de düzen getirmiş gibi hayatınıza…

Kesinlikle! Ben örnek bir eş ve babayım. Bana çok iyi geldi evlilik. Öncesinde daha savruktum. Yeme-içme düzenim yoktu kafama göre yaşıyordum. Evlenmemle birlikte değiştim. Eşimin hayatı düzenli olunca bana örnek oldu. Bir de Ediz’in doğumu ile birlikte o düzen kalkmamak üzere geldi yerleşti evimize.

Ediz’i çok anlatıyorsunuz. Bu kadar ön plana çıkması rahatsız etmiyor mu?

Tanrının en büyük lütfü bize Ediz. Hayatımdaki en büyük dönüm noktası… Mesela annemler hala benden bahseder ne kadar büyürsem büyüyeyim. Ediz’den bahsediyor olmam ve onun ön plana çıkıyor olması beni hiç rahatsız etmiyor. Ama takipçilerimin benden çok Ediz’i sorması beni üzüyor. (Gülüyor)

DOWN BİZİ ÖZELİZ DİYE SEÇTİ

Oğlunuz Ediz’in Down sendromlu olduğunu öğrenince ne hissettiniz?

İlk duyduğumda bir şok yaşadım. Ama Ediz’i kucağıma aldığım an her şey değişti. Ben o an eşimi daha çok düşündüm. Hormonları değişti doğum gibi zor bir operasyon geçirdi. Nasıl karşılayacak bu durumu inşallah parçalanmayız düşündüm. Ama hemen adapte olduk ve yolumuza devam ettik. Neden diye isyan etmek yerine biz seçilmişiz özeliz diye düşündük.

Down sendromluların da sesi oldunuz…

Instagram’dan Ediz’in bir fotoğrafını paylaşınca o kadar çok yorum yazılıyor ve soru soruluyor ki sesleri olmamak mümkün değil. Mesela hamilelik sırasındaki testlerde çocuğunun Down sendromlu doğacağını öğrenen çiftler yazıyor. “Bize umut oldunuz, cesaret verdiniz biz de çocuğumuzu doğurma kararı aldık” diyorlar. Bir de en önemlisi toplumun o çocuklara olan bakış açısını bir nebze de olsa pozitif anlamda değiştirebiliyorsak ne mutlu.