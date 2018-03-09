Keyif rotaları
Hafta sonunuzu Anadolu Yakası’nın en eğlenceli semtlerinden Kadıköy’de geçirmeniz için kahvaltıdan gece atıştırmalığına kadar hazırladığımız lezzet rotalarını incelemeyi unutmayın.
- HAZIRLAYAN: FATMA ERSOYfersoy@stargazete.com
KAHVALTI
Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi Mücahit Sokakta bulunan Voi Cadde, sağlıklı ve lezzetli kahvaltılık sevenlerin vazgeçemediği mekanlardan. Birbirinden farklı kahvaltı seçeneklerinin bulunduğu mekanda, dilerseniz voi, fit, sporcu ya da İngiliz veya Amerikan kahvaltısını isteyebilirsiniz.
KAHVE SAATİ
Sıra geldi kahveye! Suadiye Mahallesi Ayşe Çavuş Caddesinde yer alan No:7 Coffee House, şirin ve sıcak havasıyla kahve severlerin uğrak noktalarından. Espresso bazlıdan soğuğa, buzludan demlemeye kadar farklı gruplarda kahve sunan mekanda V60 Hario, romano, red eye kahvelerini deneyebilirsiniz.
ÖĞLE YEMEĞİ
Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesindeki Kirpi Cafe, zengin menüsüyle dikkat çekiyor. Şık tasarıma sahip mekanda dilerseniz çökelekli biberiyeli tortilla’yı ya da birbirinden lezzetli salataları tadabilirsiniz. Eğer yolunuz düşerse kuşkonmazlı enginarlı papardelle ve közde patlıcanlı lazanyaya da şans verin.
ÇAY MOLASI
Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesinde bulunan Zamane Kahvesi, birbirinden farklı çay çeşitleriyle tiryakileri mest ediyor. Siyah çay dışında yeni tatlar arıyorsanız aşk iksirini, meyve karnavalını, gençlik çayını deneyebilirsiniz. Soğuk havalara karşı şifa arıyorsanız kış, Osmanlı veya mistik çayı içebilirsiniz.
TATLI ADRESİ
Bağdat Caddesi Havacı Binbaşı Mehmet Sokakta yer alan Le Pain Quotidien, tatlılarıyla göz dolduruyor. Tatlı şöleninin yaşandığı mekanda, çikolatalı mus bomba, kahveli ekler, makaron trio, çilekli veya limonlu tart, çikolata-espressolu tart, cevizli karamelli tart veya keten tohumu puding deneyebilirsiniz.
AKŞAM YEMEĞİ
Anadolu Hisarı’ndaki Lacivert, nefis İstanbul Boğazı manzarasına nazır lezzetli ve kaliteli yemek yemek isteyenlerin uğrak noktası. Hızlı servisin bulunduğu mekanın spesiyalleri arasında uskumru dolması, alaturka balık çorbası, somonlu bohça krepi, kremalı safran soslu levrek porçini ve ayva tatlıları bulunuyor.
ATIŞTIRMALIK
Caddebostan Mahallesi İskele Sokakta bulunan Mercan Kokoreç, balıklı börekten fener kavurmaya, kokoreçten ahtapot ızgaraya kadar çeşitli lezzetler sunuyor. Lezzetli kokoreçiyle meşhur mekanda, dilerseniz deniz ürünlerini ekmek arası, ızgara ya da tava çeşitlerinden birini seçerek tadabilirsiniz
ALTERNATİF
Caferağa Mahallesi Bademaltı Sokakta yer alan Kev Cafe, özellikle fastfood sevenler için ideal. Mekan, parmesan serpiştirilmiş patates kızartması, cheese burger ve köftesiyle meşhur. Dilerseniz portakallı tavuğu ya da calzone pizzayı deneyebilirsiniz.
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