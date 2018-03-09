Keyif rotaları

KAHVE SAATİ

Sıra geldi kahveye! Suadiye Mahallesi Ayşe Çavuş Caddesinde yer alan No:7 Coffee House, şirin ve sıcak havasıyla kahve severlerin uğrak noktalarından. Espresso bazlıdan soğuğa, buzludan demlemeye kadar farklı gruplarda kahve sunan mekanda V60 Hario, romano, red eye kahvelerini deneyebilirsiniz.

ÖĞLE YEMEĞİ

Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesindeki Kirpi Cafe, zengin menüsüyle dikkat çekiyor. Şık tasarıma sahip mekanda dilerseniz çökelekli biberiyeli tortilla’yı ya da birbirinden lezzetli salataları tadabilirsiniz. Eğer yolunuz düşerse kuşkonmazlı enginarlı papardelle ve közde patlıcanlı lazanyaya da şans verin.